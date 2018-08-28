Уфолог из Тагила обнаружил двойника Земли

По словам Дегтерева, ему удалось увидеть нечто удивительное в тот момент, когда на Солнце произошла вспышка. На горизонте внезапно возникла новая планета, это была не Земля и не Венера. При этом уфолог уверяет, что на данном участке никаких космических объектов не должно было быть, поэтому он не сомневается в том, что это была Глория – клон Земли.Также исследователь внеземных цивилизаций рассказал, что Глорию впервые заметили ещё в XVII веке. После этого астрофизик Кирилл Бутусов неоднократно заявлял, что двойник нашей планеты прячется за небесным светилом.