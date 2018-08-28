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Уфолог из Тагила обнаружил двойника Земли

Охотник за НЛО из Тагила Валентин Дегтерев обнаружил в Солнечной системе двойника Земли. Открытие уфолог совершил во время прямой трансляции NASA.

Уфолог из Тагила обнаружил двойника Земли


По словам Дегтерева, ему удалось увидеть нечто удивительное в тот момент, когда на Солнце произошла вспышка. На горизонте внезапно возникла новая планета, это была не Земля и не Венера. При этом уфолог уверяет, что на данном участке никаких космических объектов не должно было быть, поэтому он не сомневается в том, что это была Глория – клон Земли.



Также исследователь внеземных цивилизаций рассказал, что Глорию впервые заметили ещё в XVII веке. После этого астрофизик Кирилл Бутусов неоднократно заявлял, что двойник нашей планеты прячется за небесным светилом.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 15:21
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