Май Абрикосов возмущен методами работы редакторов программы «Прямой эфир»

«Редакторы «Прямого эфира» ведут себя непорядочно. Я систематически получаю от них предложение принять участие в съёмках программы. И, вы знаете, собирался, да. Но вдруг узнаю, что они обсудили мой гонорар с бывшим участником «ДОМа-2». Нарушили правила деловой этики. Это настолько некорректно и непрофессионально, что вызывает шок. Теперь считаю себя вправе обсуждать их предложение со своими подписчиками публично. И, конечно же, не пойду туда. Моя честь стоит дороже тех денег», - написал Май.

После своего ухода он долгое время не выходил на связь с общественностью, жил в деревне и публиковал в микроблоге фотографии деревенской местности. Однако недавно парень пересмотрел некоторые моменты и начал активно рассказывать о «Доме-2» и обо всем, что с ним связано.Так, за последние полгода из его уст прозвучали и признания в наркозависимости, и в неподобающем поведении руководства с красивыми участницами, и в разжигании ненависти между героями реалити-шоу ради интересных эфиров и высоких рейтингов.В итоге Май добился чего хотел, ведь стал одним из самых популярных блогеров среди домовской публики, к мнению которого прислушиваются многие.Однако кто бы интересовался Абрикосовым, если бы он рассказывал, что в периметре все замечательно? Он и сам это прекрасно понимает, а потому постоянно пророчит телестройке скорое закрытые, а также показывает ее реальные рейтинги.Но недавно молодой человек отвлекся от темы «Дома-2» и посвятил целый пост Первому каналу, а точнее редакторам программы «Прямой эфир» и ее ведущему Андрею Малахову. Кроме того, он прикрепил несколько скриншотов переписки с сотрудниками канала, чтобы никто не говорил о том, что он врет.Он отметил, что не против сотрудничать с представителями СМИ, но только если они ему не врут и не пытаются заманить на программу обманом, как это пытались сделать подопечные Андрея Малахова.Что же касается самого ведущего, то Абрикосов заявил, что верит в его приличие и надеется, что он не знает, какими методами его редактора заманивают героев эфира на съемки.