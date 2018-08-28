Новый хот-хэтч KIA Ceed GT впервые появился на тизере

Особое внимание уделяется радиаторной решетке и головной оптике. Моторный отсек авто станет использовать бензиновую турбированную силовую установка объемом 1,6 литра. Производительность двигателя составит 204 «лошадки». Отметим, что 3-е поколение KIA Ceed дебютировало во время Женевской автовыставки прошедшей весной. Хэтчбек создали на базе новой платформы, что позволило сделать корпус шире и несколько ниже предшественника.Предположительно, продажи новинки стартуют уже в 2019 году. Новый Ceed GT может дебютировать в октябре в рамках автосалона в Париже. Третье поколение модели не станет производиться в 3-дверном корпусе. Автомобили этого формата пользуются всё меньшим спросом на мировом рынке, поэтому южнокорейский производитель принял решение изменить продукт для большего соответствия ожиданиям покупателей. Благодаря инсайдерской информации удалось выяснить, что KIA Ceed не станет создаваться в экстремальной RS-версию, однако производитель может выпустить модификацию GT-line. Последняя будет несколько отличаться от базовой сборки по своему визуальному оформлению.