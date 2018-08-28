Viber получил новый дизайн и стал в 2 раза быстрее

Разработчики представили новшества, за счет которых приложение Viber окажется более быстрым. Изменения затронули ряд дизайнерских решений. Цветовая гамма стала ярче, тогда как диалоговое окно стало вмещать заметно большее количество информации, которую можно будет охватить взглядом. Сообщения стали чётче и крупнее. Предпросмотр анимаций, картинок и видео стал более комфортным за счёт повышения разрешения миниатюр.Помимо этого, отправка сообщений станет занимать в 2 раза меньшее количество времени, включая корректировку статуса доставки. Проверить работу обновлённого дизайна чатов могут пользователи устройств от Apple, загрузив приложение. Собственники Android-устройств получат обновление для программы в самое ближайшее время.