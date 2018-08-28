АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 экономичных авто стоимостью до 300 тысяч рублей
EUR 78.23 USD 67.40
Курс валют на 28.08.2018

Составлен ТОП-5 экономичных авто стоимостью до 300 тысяч рублей

Каждый современный автомобилист хочет сэкономить личные средства на приобретении топлива для своего транспортного средства. Кроссоверы и большие внедорожники, как правило, потребляют много бензина, ввиду чего ездить на них на дальние расстояния достаточно накладно. На рынке России существует масса транспортных средств, которые не требуют большого объема средств для обеспечения топливом. Журналисты издания «Дни24» составили перечень самых экономных автомобилей 2018 года, стоимость которых не превышает 300 тысяч рублей.

Ravon (Daewoo) Matiz

Составлен ТОП-5 экономичных авто стоимостью до 300 тысяч рублей


Компактный и стильный автомобиль, который появился на рынке относительно недавно, заслуживает внимания благодаря экономичному силовому агрегату. Его объем составляет всего 0,8 литра, однако машина с ним подходит даже для длительных поездок. В городе компактный автомобиль ведет себя достаточно уверенно, ввиду чего с парковкой даже в самых трудных местах не будет никаких проблем. Хэтчбек рассчитан на пять пассажиров, но при необходимости в его багажное отделение также можно загрузить довольно большой груз. Расход топлива в условиях города составляет всего 7 литров на 100 километров, а на трассе уменьшается до 5 литров. Несмотря на то, что Ravon (Daewoo) Matiz многие называют женским автомобилем, он отлично подойдет для активных мужчин, часто применяющих транспортные средства каждый день. В базовой комплектации за такую машину придется отдать примерно 290 тысяч рублей. В сезон распродаж также можно получить довольно большую скидку на его приобретение.

Lada Kalina

Составлен ТОП-5 экономичных авто стоимостью до 300 тысяч рублей


Автомобиль от компании «АвтоВАЗ» стал первым экономичным транспортным средством в линейке. Многие автомобилисты знают, что старые модели Lada не отличались низким потреблением топлива, ввиду чего ездить на них без газового оборудования всегда было накладно. Lada Kalina отличается мотором, расходующим всего 6 литров в условиях города, ввиду чего его можно сравнить со многими современными европейскими седанами. В стандартной комплектации за транспортное средство придется отдать порядка 290 тысяч рублей. Автомобиль имеет приятный дизайн и массу других особенностей. Обыватель не сможет отличить представителя отечественного автопрома от его западного аналога. Салом Lada Kalina также получил массу дополнений в виде современной торпеды с функциональными датчиками. В целом, транспортное средство отлично подходит для повседневного использования, имея при этом вполне приемлемый ценник.

ZAZ Chance

Составлен ТОП-5 экономичных авто стоимостью до 300 тысяч рублей


Стоимость данного транспортного средства на отечественном рынке составляет порядка 280 тысяч рублей. Несмотря на относительно скудный набор функций, автомобиль полностью отвечает требованиям современного водителя. В базовую комплектацию входят противотуманные фары, качественные динамики, подвеска со стабилизатором устойчивости. Единственным важным недостатком автомобиля с силовым агрегатом на 1,1 литра является отсутствие подушек безопасности. В то же время, транспортное средство имеет достаточно качественную раму, которая способна защитить от серьезных повреждений в аварийных ситуациях. На 100 километров пути автомобиль расходует 7,2 литра по городу. В междугородних условиях машина тратит всего 6,5 литра. В целом, транспортное средство отлично подойдет для повседневного применения, однако имеет скудную комплектацию, оправданную невысокой стоимостью.

Toyota Yaris iA

Составлен ТОП-5 экономичных авто стоимостью до 300 тысяч рублей


Стоимость автомобиля на российском рынке составляет порядка 310 тысяч долларов, но его также можно отнести к бюджетным и экономичным транспортным средствам. Машина отличается от аналогов техническим оснащением, среди которого стоит выделить информационно-развлекательную систему с экраном на 7 дюймов и систему экстренного торможения с предупреждением о столкновении. Под капотом Toyota Yaris iA располагается силовой агрегат на 1,2 литра при мощности в 110 лошадиных сил. На 100 километров в городских условиях машина расходует порядка 7,2 литра. На трассе данный показатель уменьшается до 6,9 литра. Автомобиль отлично подойдет для водителей, которые хотят передвигаться с комфортом и экономично, при этом не расходуя средства на приобретение дорогостоящих седанов и внедорожников с ценником больше 10 тысяч долларов.

Hyundai Elentra Eco

Составлен ТОП-5 экономичных авто стоимостью до 300 тысяч рублей


Данное транспортное средство обойдется примерно в 320 тысяч рублей, но ценник полностью оправдывает себя. С расходом топлива в 6,9 литра на 100 километров водитель может не переживать по поводу экономичности автомобиля. Под капотом у него располагается силовой агрегат на 1,4 литра при мощности в 128 лошадиных сил. В целом, машина отлично подойдет как для междугородних поездок, так и для городского маршрута.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:46
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова узнала об измене Романа Гриценко и
Эксперты телепроекта начали раскрывать тайны
Зрители определили потенциального победителя шоу
Ксения Бородина поставила себя в один ряд с
Уфолог из Тагила обнаружил двойника Земли
Скандальная блогерша Лена Миро назвала Анастасию
Составлен ТОП-5 экономичных авто стоимостью до
В Санкт-Петербурге с 6-го этажа выпала 58-летняя
Иосиф Оганесян отказался от кастинга и отправился
Май Абрикосов возмущен методами работы редакторов
Ford показал новый спорткар Ford GT в версии
В Калининградской области пропавший в феврале
Дарье Клюкиной стыдно за отправившегося на шоу
Ученые назвали неожиданную опасность шашлыков
Рита Дакота считает трудные отношения со своим
В Санкт-Петербурге школьница выпала с 24-го этажа
Адвокат Евгения Петросяна опроверг слухи о
Samsung представила в РФ телевизоры The Frame в
Тата и Валера Блюменкранц могут вернуться на
Ольга Бузова возмутила пользователей образом
«АвтоВАЗ» объявил цены нового поколения Lada
Ученые из ЦЕРН намерены охладить антиматерию
Светлана Пермякова умилила Сеть снимком подросшей
Зрители «Дома-2»: Ольга Орлова пытается разрушить
Хейтеры считают, что Ольга Бузова «косит» под
Раскрыты технические характеристики 3-х iPhone
Шоу «Замуж за Бузову» побило рекорды по запросам
Физики создали математическую модель машины
"Не надо паники": Певица Лолита оголилась в
В Росстате сообщили о снижении средней цены
Просмотреть все новости