Составлен ТОП-5 экономичных авто стоимостью до 300 тысяч рублей

Ravon (Daewoo) MatizКомпактный и стильный автомобиль, который появился на рынке относительно недавно, заслуживает внимания благодаря экономичному силовому агрегату. Его объем составляет всего 0,8 литра, однако машина с ним подходит даже для длительных поездок. В городе компактный автомобиль ведет себя достаточно уверенно, ввиду чего с парковкой даже в самых трудных местах не будет никаких проблем. Хэтчбек рассчитан на пять пассажиров, но при необходимости в его багажное отделение также можно загрузить довольно большой груз. Расход топлива в условиях города составляет всего 7 литров на 100 километров, а на трассе уменьшается до 5 литров. Несмотря на то, что Ravon (Daewoo) Matiz многие называют женским автомобилем, он отлично подойдет для активных мужчин, часто применяющих транспортные средства каждый день. В базовой комплектации за такую машину придется отдать примерно 290 тысяч рублей. В сезон распродаж также можно получить довольно большую скидку на его приобретение.Lada KalinaАвтомобиль от компании «АвтоВАЗ» стал первым экономичным транспортным средством в линейке. Многие автомобилисты знают, что старые модели Lada не отличались низким потреблением топлива, ввиду чего ездить на них без газового оборудования всегда было накладно. Lada Kalina отличается мотором, расходующим всего 6 литров в условиях города, ввиду чего его можно сравнить со многими современными европейскими седанами. В стандартной комплектации за транспортное средство придется отдать порядка 290 тысяч рублей. Автомобиль имеет приятный дизайн и массу других особенностей. Обыватель не сможет отличить представителя отечественного автопрома от его западного аналога. Салом Lada Kalina также получил массу дополнений в виде современной торпеды с функциональными датчиками. В целом, транспортное средство отлично подходит для повседневного использования, имея при этом вполне приемлемый ценник.ZAZ ChanceСтоимость данного транспортного средства на отечественном рынке составляет порядка 280 тысяч рублей. Несмотря на относительно скудный набор функций, автомобиль полностью отвечает требованиям современного водителя. В базовую комплектацию входят противотуманные фары, качественные динамики, подвеска со стабилизатором устойчивости. Единственным важным недостатком автомобиля с силовым агрегатом на 1,1 литра является отсутствие подушек безопасности. В то же время, транспортное средство имеет достаточно качественную раму, которая способна защитить от серьезных повреждений в аварийных ситуациях. На 100 километров пути автомобиль расходует 7,2 литра по городу. В междугородних условиях машина тратит всего 6,5 литра. В целом, транспортное средство отлично подойдет для повседневного применения, однако имеет скудную комплектацию, оправданную невысокой стоимостью.Toyota Yaris iAСтоимость автомобиля на российском рынке составляет порядка 310 тысяч долларов, но его также можно отнести к бюджетным и экономичным транспортным средствам. Машина отличается от аналогов техническим оснащением, среди которого стоит выделить информационно-развлекательную систему с экраном на 7 дюймов и систему экстренного торможения с предупреждением о столкновении. Под капотом Toyota Yaris iA располагается силовой агрегат на 1,2 литра при мощности в 110 лошадиных сил. На 100 километров в городских условиях машина расходует порядка 7,2 литра. На трассе данный показатель уменьшается до 6,9 литра. Автомобиль отлично подойдет для водителей, которые хотят передвигаться с комфортом и экономично, при этом не расходуя средства на приобретение дорогостоящих седанов и внедорожников с ценником больше 10 тысяч долларов.Hyundai Elentra EcoДанное транспортное средство обойдется примерно в 320 тысяч рублей, но ценник полностью оправдывает себя. С расходом топлива в 6,9 литра на 100 километров водитель может не переживать по поводу экономичности автомобиля. Под капотом у него располагается силовой агрегат на 1,4 литра при мощности в 128 лошадиных сил. В целом, машина отлично подойдет как для междугородних поездок, так и для городского маршрута.