Хейтеры считают, что Ольга Бузова «косит» под Анастасию Костенко

Хейтеры отмечают, что как только экс-супруг Бузовой Дмитрий Тарасов перестал скрывать свои отношения с Анастасией, Ольга тут же перекрасилась в брюнетку, «отрастила» волосы, которые завязывает в «конский хвост», как и Костенко.Также находят пользователи Сети сходство в моделях одежды обеих женщин, а вот недавно дело дошло и до антуража.Ольга Бузова опубликовала в Instagram снимок с букетом гортензий, но подобный снимок появлялся несколько дней назад и на странице Анастасии Тарасовой., - писали в комментариях пользователи.Несмотря на заверения ведущей «Дом-2» в том, что она давно забыла своего мужа, пользователи уверены, что чувства к нему еще теплятся в сердце Ольги Бузовой.