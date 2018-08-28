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Хейтеры считают, что Ольга Бузова «косит» под Анастасию Костенко

Пользователи давно заметили, что популярная ведущая и певица Ольга Бузова нет-нет, да и старается быть похожей на свою «разлучницу» Анастасию Костенко, вплоть до одинаковых букетов на фото.

Хейтеры отмечают, что как только экс-супруг Бузовой Дмитрий Тарасов перестал скрывать свои отношения с Анастасией, Ольга тут же перекрасилась в брюнетку, «отрастила» волосы, которые завязывает в «конский хвост», как и Костенко.

Хейтеры считают, что Ольга Бузова «косит» под Анастасию Костенко

Также находят пользователи Сети сходство в моделях одежды обеих женщин, а вот недавно дело дошло и до антуража.

Ольга Бузова опубликовала в Instagram снимок с букетом гортензий, но подобный снимок появлялся несколько дней назад и на странице Анастасии Тарасовой.

Хейтеры считают, что Ольга Бузова «косит» под Анастасию Костенко

«Повторуха», «Косит под Настеньку», «Тарасов не дает покоя», - писали в комментариях пользователи.

Несмотря на заверения ведущей «Дом-2» в том, что она давно забыла своего мужа, пользователи уверены, что чувства к нему еще теплятся в сердце Ольги Бузовой.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:15
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