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Samsung представила в РФ телевизоры The Frame в форме картины

Samsung презентовала в РФ телевизоры-картины типа The Frame. Продукция 2018 года станет показывать 850 шедевров из большинства известных музеев мира, подобных музеям Прадо на территории Мадрида либо Альбертины в Вене.

Samsung представила в РФ телевизоры The Frame в форме картины


Идея телевизоров The Frame состоит в превращении устройства в предмет оформления интерьера. На стене он выглядит подобно картине, а в режиме ожидания модели станут показывать произведения всемирно известных художников. Все телевизоры The Frame оснастили рядом новых функций, включая Easy Discovery. Она позволяет достаточно быстро находить произведения искусства в составе единого каталога по параметрам, вроде композиции и цвета. Функция «Избранное» даст возможность отмечать понравившиеся картины и снимки для включения их в спецколлекцию. Для соответствующего раздела доступна возможность демонстрации слайдшоу. Снимки станут периодически сменять друг друга в интервале 10 минут - 7 дней. Последний параметр настраивается в зависимости от пользовательских настроек.

В The Frame применяются датчики движения и яркости. Телевизор имеет арт-режим, потому при входе в помещение он активируется, а при выходе людей отключается для экономии энергии. В режиме «Картина» телевизор автоматически проводит регулирование яркость в зависимости от уровня освещения в комнате. Цвет рамки The Frame можно выбирать в зависимости от стиля помещения. Имеются варианты белого, чёрного и орехового оттенков. Выбранная рамка крепится на телевизоре при помощи магнитных фиксаторов.

Устройства отличаются диагональю 55 и 65 дюймов, станут доступны в продажу в середине сентября, а компактные телевизоры на 43 и 49 дюйма появятся в середине октября. Стоимость модели на 55 дюймов составит 129,99 тысячи рублей, а за 49-дюймовые потребуют 99,99 тысяч рублей, за устройство на 43 дюйма – 79,99 тысячи рублей.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:06
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