Виктория Романец и Антон Гусев погрязли в долгах
Экс-участники «Дом-2» Антон Гусев и Виктория Романец пытаются заверить всех в собственном благополучии, однако в Сеть просочились слухи, что пара погрязла в долгах.
Вернее, это Антон должен государству около 100 тысяч рублей, но тем не менее парень с шиком путешествует по Европе.
О долгах Гусева есть информация на сайте судебных приставов, но раз они с Романец семья, то и долги у них должны быть общие.
При этом Антон рассказывает о своих успехах в сетевом маркетинге и позиционирует себя как успешного бизнесмена.
Виктория о своих заработках старается не распространяться, но многие ее поклонники называет Гусева альфонсом, который живет за счет супруги.
Вернее, это Антон должен государству около 100 тысяч рублей, но тем не менее парень с шиком путешествует по Европе.
О долгах Гусева есть информация на сайте судебных приставов, но раз они с Романец семья, то и долги у них должны быть общие.
При этом Антон рассказывает о своих успехах в сетевом маркетинге и позиционирует себя как успешного бизнесмена.
Виктория о своих заработках старается не распространяться, но многие ее поклонники называет Гусева альфонсом, который живет за счет супруги.