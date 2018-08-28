Виктория Романец и Антон Гусев погрязли в долгах

Вернее, это Антон должен государству около 100 тысяч рублей, но тем не менее парень с шиком путешествует по Европе.О долгах Гусева есть информация на сайте судебных приставов, но раз они с Романец семья, то и долги у них должны быть общие.При этом Антон рассказывает о своих успехах в сетевом маркетинге и позиционирует себя как успешного бизнесмена.Виктория о своих заработках старается не распространяться, но многие ее поклонники называет Гусева альфонсом, который живет за счет супруги.