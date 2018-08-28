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Татьяна Африкантова считает Рому Капаклы недостойным дочери из-за отсутствия у него высшего образования

Вот уже несколько недель подряд в эфирах телепроекта «Дом-2» ведущие и участники обсуждают некорректное поведение мамы Марины Африкантовой, которая явно против того, чтобы ее зятем был Роман Капаклы.

При этом Татьяна Владимировна не высказывает своих претензий к парню прямо, а действует через социальные сети и сотрудников реалити-шоу, давая им различные интервью. Так, к примеру, в одной из таких бесед она заявила, что Рома трамвайный матершинник, который не имеет ни гроша за спиной и хочет жениться на ее дочери только для того, чтобы отобрать у нее квартиру.

Татьяна Африкантова считает Рому Капаклы недостойным дочери из-за отсутствия у него высшего образования

Молодой человек, как и многие зрители телестройки, был шокирован словами женщины. Особенно после того, как она на всю страну заявила, что он ее всем устраивает, а потом дала еще одно интервью, в котором пообещала не только оторвать ему ноги, руки и другие части тела, но и обсыпала Капаклы более жестокими высказываниями, вплоть до угроз справить на него нужду.

Но пару дней назад Африкантова-старшая все же объяснила публике, почему не хочет, чтобы Рома становился мужем Марины. Причем использовала она для этого прославившийся в Сети профиль своей кошки Ники.

Татьяна Африкантова считает Рому Капаклы недостойным дочери из-за отсутствия у него высшего образования

В частности, Татьяна Владимировна написала, что у Капаклы красивое тело и рельефные мускулы, но у него даже нет никакого образования, ведь после 9 класса школы он никуда не поступал, а для современного мужчины, по мнению мамы участницы «Дома-2», это недопустимо.

Женщина считает, что сейчас парни должны иметь как минимум 3 высших образования и знать как минимум 1 иностранный язык, поскольку только в этом случае он может рассчитывать на хорошую должность и зарплату.

Поэтому Африкантова-старшая посоветовала Роме пойти учиться, а не сидеть на проекте на всем готовом и играть своими мышцами. Только после этого она в него поверит и не будет против желания Марины выходить за него замуж.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 08:30
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