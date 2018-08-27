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Мария Кохно намерена кардинально изменить свой имидж: перекраситься в брюнетку и сделать каре

Зрители «Дома-2», наблюдающие за жизнью экс-участницы телепроекта Марии Кохно в социальной сети Instagram, удивляются ее активности.

И это не странно, ведь сегодня она может полдня провести на съемках нового эфира, потом через несколько часов снимать Stories с подружками в Подмосковье, а на следующий день публиковать фото из аэропорта, рассказывая об ожиданиях от предстоящего отпуска.

Мария Кохно намерена кардинально изменить свой имидж: перекраситься в брюнетку и сделать каре

То же самое у девушки происходит и в личной жизни, поскольку за тот период, что она находится за воротами реалити-шоу, у нее было огромное количество ухажеров, за которых ей хотелось выйти замуж и от которых родить детей. Многие пользователи Сети уверены, что Маша специально так себя ведет, дабы ее популярность не угасала и о ней говорили ежедневно. Но сама она не считает, что ее жизнь разнообразна, а потому ей все время хочется чего-то нового.

Мария Кохно намерена кардинально изменить свой имидж: перекраситься в брюнетку и сделать каре

Так, несколько дней назад Кохно заявила, что больше не хочет быть блондинкой, а потому планирует перекраситься в жгучую брюнетку и сделать себе короткое каре.

Однако воплощать свои планы в реальность она все-таки не поспешила, а прежде посоветовалась с подписчиками, которые принялись всячески отговаривать ее от таких кардинальных изменений. Они посоветовали менять свой образ постепенно и обязательно обратиться к толковому стилисту, способному подобрать несколько вариантов ее возможного внешнего вида, предоставив таким образом ей возможность выбрать наилучший.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:07
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