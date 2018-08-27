Оксана Ряска отправится в Нью-Йорк на встречу с будущим женихом
29-летняя участница телепроекта «Дом-2» Оксана Ряска заявила, что отправится за границу, дабы встретить там будущего жениха. У нее осталось буквально 4 месяца на то, чтобы выполнить это задание, так как ждать она больше не хочет.
Стоит отметить, что местом встречи с мужчиной девушка выбрала Нью-Йорк, и отправится туда уже в октябре. Участница уже купила билеты, поэтому дело осталось за малым – прилететь. По ее словам, она давно уже мечтает окунуться в жизнь этого города и если ей все понравится, то, возможно. Оксана останется там навсегда.
Кроме того, Ряска не исключает того, что в Америке может познакомиться с русским молодым человеком, ведь согласно ее наблюдениям, там сейчас проживает немалое количество земляков.
Напомним, что за 3 месяца нахождения в периметре реалити-шоу она так и не смогла построить серьезных отношений. Причем Оксана уже сама слабо верит в то, что ей вообще удастся найти любовь в рамках «Дома-2». Но Ряска не унывает и очень хочет Новый год встретить вместе со своим возлюбленным, поэтому уверенно идет к своей мечте.
«До нового года осталось совсем немного времени, поэтому мне нужно успеть сделать две вещи: встретить своего будущего мужа, что однозначно, и посетить Америку», - призналась она.
Стоит отметить, что местом встречи с мужчиной девушка выбрала Нью-Йорк, и отправится туда уже в октябре. Участница уже купила билеты, поэтому дело осталось за малым – прилететь. По ее словам, она давно уже мечтает окунуться в жизнь этого города и если ей все понравится, то, возможно. Оксана останется там навсегда.
Кроме того, Ряска не исключает того, что в Америке может познакомиться с русским молодым человеком, ведь согласно ее наблюдениям, там сейчас проживает немалое количество земляков.
«Я потихоньку иду к мечте. Поехала на неделю и встретила своего единственного в Нью-Йорке — нормально? Шла по улице, гуляла по парку и «хоп» — моя любовь идет», - говорит девушка.
Напомним, что за 3 месяца нахождения в периметре реалити-шоу она так и не смогла построить серьезных отношений. Причем Оксана уже сама слабо верит в то, что ей вообще удастся найти любовь в рамках «Дома-2». Но Ряска не унывает и очень хочет Новый год встретить вместе со своим возлюбленным, поэтому уверенно идет к своей мечте.
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:18