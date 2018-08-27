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Мэрилин Керро опубликовала трогательный снимок с малышом и его папой

Мэрилин Керро разместила в своём аккаунте Instagram фото с ребенком и возлюбленным. Участница «Битвы экстрасенсов» почти не раскрывает подробностей о личной жизни, однако не стала скрывать малыша.

Мэрилин Керро опубликовала трогательный снимок с малышом и его папой


«Рождение ребенка, это также и рождение его матери. Её не существовало до этого момента. Женщина была, однако не Мама. Стала Матерью, это часть развития и физического, и духовного. Хотя сыну всего лишь 2 месяца, но энергетически ощущаю и знаю его всю осознанную жизнь», - сообщила Керро в комментарии.

Знаменитость отметила, что после того, как прижала к себе ребенка, он был отпечатан любовью в её сердце, как ранее случилось и с его отцом. Мэрилин Керро отметила, что беременность и рождение прошли достаточно быстро, оставшись в памяти счастливыми мгновениями.

 
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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 23:01
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