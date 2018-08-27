Мэрилин Керро опубликовала трогательный снимок с малышом и его папой

Публикация от Marilyn Kerro (Official Page) (@therealmarilynkerro) 19 Авг 2018 в 2:06 PDT

, - сообщила Керро в комментарии.Знаменитость отметила, что после того, как прижала к себе ребенка, он был отпечатан любовью в её сердце, как ранее случилось и с его отцом. Мэрилин Керро отметила, что беременность и рождение прошли достаточно быстро, оставшись в памяти счастливыми мгновениями.