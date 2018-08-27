В Томской области тело пропавшего 17-летнего подростка было обнаружено в реке

Останки подростка находились в реке Ларь-Еган, расположенной в 1,5 км от деревни Ларино в Александровском районе. Тело нашли еще 18 июля, но опознание удалось провести только после использования генотипоскопической экспертизы, отмечает СУ СКР по ЯНАО. Согласно сведениям следствия, 26 июня юноша отправился на велосипеде в неустановленном направлении. Удалось выяснить, что вначале он посетил Александровский район на территории Томской области, где в течение нескольких дней жил в номере гостиницы, а после этого отправился в сторону муниципалитета Стрежневой и пропал.На сегодня компетентные органы продолжают выяснять все детали по факту смерти несовершеннолетнего. Полиция просит всех очевидцев и свидетелей поделиться сведениями относительно обстоятельств смерти юноши.