Анастасия Костенко рассказала о выборе имени для дочери и попалась на вранье
Третья супруга известного российского футболиста Дмитрия Тарасова – Анастасия Костенко рассказала преданным поклонникам, почему она с любимым мужем именно так назвали свою дочь.
На днях российская модель, а по совместительству еще и нынешняя супруга бывшего мужа прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» и восходящей исполнительницы Ольги Бузовой рассказала в личном микроблоге, что с детства мечтала назвать своего ребенка Миланой.
По словам Анастасии Костенко, именно поэтому через пять минут после появления на свет малышки она и Дмитрий Тарасов хорошо понимали, как назовут наследницу. Впрочем, внимательные репортеры решили напомнить модели о том интервью спортсмена, в котором он заявил, что они с женой еще не знают, как назову девочку, поэтому активно занимаются этим вопросом.
Ни для кого не является секретом, что больше месяца назад Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали счастливыми родителями. Звездное семейство долгий период времени пыталось скрыть от общественности имя новорожденной малышки, однако журналистам удалось разузнать, что наследницу модели и футболиста зовут Милана.
Несколько дней назад Тарасов и Костенко окрестили свою дочь и подтвердили имя малышки. И вот на днях Анастасия решила рассказать верным подписчикам у себя на страничке в социальной сети Instagram о выборе имени для девочки. Российская модель пояснила, что мечтала назвать своего ребенка Миланой еще с детства. По словам нынешней супруги Дмитрия, даже играя в ту или иную игру, она всегда называла своих персонажей именно этим именем.
По всей видимости, Костенко удалось подобрать правильные слова, чтобы убедить своего любимого супруга назвать дочь ее любимым именем.
Вот тут-то третья супруга Дмитрия Тарасова и попалась на вранье. Репортеры решили напомнить российской модели об интервью спортсмена, которое он дал сразу же после появления на свет дочери. Тогда футболист подчеркнул, что с окончательным вариантом имени для наследницы они с любимой женой еще не определились.
Нужно сказать, что несмотря на то, что Костенко и Тарасова многие недолюбливают, у звездной парочки есть преданные поклонники, которые то и дело продолжают ежедневно восхищаться семейной идиллией Дмитрия и Анастасии.
На днях российская модель, а по совместительству еще и нынешняя супруга бывшего мужа прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» и восходящей исполнительницы Ольги Бузовой рассказала в личном микроблоге, что с детства мечтала назвать своего ребенка Миланой.
По словам Анастасии Костенко, именно поэтому через пять минут после появления на свет малышки она и Дмитрий Тарасов хорошо понимали, как назовут наследницу. Впрочем, внимательные репортеры решили напомнить модели о том интервью спортсмена, в котором он заявил, что они с женой еще не знают, как назову девочку, поэтому активно занимаются этим вопросом.
Ни для кого не является секретом, что больше месяца назад Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали счастливыми родителями. Звездное семейство долгий период времени пыталось скрыть от общественности имя новорожденной малышки, однако журналистам удалось разузнать, что наследницу модели и футболиста зовут Милана.
Несколько дней назад Тарасов и Костенко окрестили свою дочь и подтвердили имя малышки. И вот на днях Анастасия решила рассказать верным подписчикам у себя на страничке в социальной сети Instagram о выборе имени для девочки. Российская модель пояснила, что мечтала назвать своего ребенка Миланой еще с детства. По словам нынешней супруги Дмитрия, даже играя в ту или иную игру, она всегда называла своих персонажей именно этим именем.
По всей видимости, Костенко удалось подобрать правильные слова, чтобы убедить своего любимого супруга назвать дочь ее любимым именем.
«Нашей маленькой красавице Миланочке уже 6 недель и 4 дня. За это время наша доченька уже осознано одаривает нас улыбкой, ее взгляд становится смышлёнее, пытается воспроизводить звуки и начинает много бодрствовать. Я не успеваю насладиться моментами, Милашка так быстро растёт. Не забуду никогда первую встречу, эти пухлые губочки, ямочки на щёчках. Весь персонал в один голос: «Какая милашка!». Лишний раз убедились в правильности выбора имени. Часто спрашивают, кстати, об этом..».
«..В детстве я обожала игру «Наша семья». Моим постоянным напарником в играх была Евгения. Так вот, в этой игре я выбирала всегда дочку с именем «Мила». Помню, что с того момента всегда и везде (даже в семье «Sims 2»), называла дочь моих персонажей Миланой. Вот такая вот преданность данному имени ( целых 13 лет!). Поэтому у меня сомнений не было. Через 5 минут после родов, любимый так и сказал, что ей ооочень подходит это имя. Никакой погони за тенденцией, а просто мое желание - и поддержка мужа в этом вопросе», - пояснила Анастасия Костенко преданным поклонникам.
Вот тут-то третья супруга Дмитрия Тарасова и попалась на вранье. Репортеры решили напомнить российской модели об интервью спортсмена, которое он дал сразу же после появления на свет дочери. Тогда футболист подчеркнул, что с окончательным вариантом имени для наследницы они с любимой женой еще не определились.
«Мы приехали в роддом часов в 11, и ровно в 19:30 моя жена родила. Дочка родилась здоровенькая, красивая, похожа на меня! Над именем пока думаем, окончательного варианта пока нет», - говорил в интервью сразу же после рождения малышки Дмитрий Тарасов.
Нужно сказать, что несмотря на то, что Костенко и Тарасова многие недолюбливают, у звездной парочки есть преданные поклонники, которые то и дело продолжают ежедневно восхищаться семейной идиллией Дмитрия и Анастасии.
«Очень красивые! Вы так подходите и дополняете друг друга! Не могу вами налюбоваться!», «Все-таки вы созданы друг для друга!! Обожаем всей семьей вашу пару! Счастья вам!», «Как же я счастлива за вас! Вы такие крутые! Здоровья и добра вашей малышке!», - продолжают писать верные фанаты модели и футболиста в социальных сетях.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:37