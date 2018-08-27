Анастасия Костенко рассказала о выборе имени для дочери и попалась на вранье

«Нашей маленькой красавице Миланочке уже 6 недель и 4 дня. За это время наша доченька уже осознано одаривает нас улыбкой, ее взгляд становится смышлёнее, пытается воспроизводить звуки и начинает много бодрствовать. Я не успеваю насладиться моментами, Милашка так быстро растёт. Не забуду никогда первую встречу, эти пухлые губочки, ямочки на щёчках. Весь персонал в один голос: «Какая милашка!». Лишний раз убедились в правильности выбора имени. Часто спрашивают, кстати, об этом..».

«..В детстве я обожала игру «Наша семья». Моим постоянным напарником в играх была Евгения. Так вот, в этой игре я выбирала всегда дочку с именем «Мила». Помню, что с того момента всегда и везде (даже в семье «Sims 2»), называла дочь моих персонажей Миланой. Вот такая вот преданность данному имени ( целых 13 лет!). Поэтому у меня сомнений не было. Через 5 минут после родов, любимый так и сказал, что ей ооочень подходит это имя. Никакой погони за тенденцией, а просто мое желание - и поддержка мужа в этом вопросе», - пояснила Анастасия Костенко преданным поклонникам.

«Мы приехали в роддом часов в 11, и ровно в 19:30 моя жена родила. Дочка родилась здоровенькая, красивая, похожа на меня! Над именем пока думаем, окончательного варианта пока нет», - говорил в интервью сразу же после рождения малышки Дмитрий Тарасов.

«Очень красивые! Вы так подходите и дополняете друг друга! Не могу вами налюбоваться!», «Все-таки вы созданы друг для друга!! Обожаем всей семьей вашу пару! Счастья вам!», «Как же я счастлива за вас! Вы такие крутые! Здоровья и добра вашей малышке!», - продолжают писать верные фанаты модели и футболиста в социальных сетях.

На днях российская модель, а по совместительству еще и нынешняя супруга бывшего мужа прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» и восходящей исполнительницы Ольги Бузовой рассказала в личном микроблоге, что с детства мечтала назвать своего ребенка Миланой.По словам Анастасии Костенко, именно поэтому через пять минут после появления на свет малышки она и Дмитрий Тарасов хорошо понимали, как назовут наследницу. Впрочем, внимательные репортеры решили напомнить модели о том интервью спортсмена, в котором он заявил, что они с женой еще не знают, как назову девочку, поэтому активно занимаются этим вопросом.Ни для кого не является секретом, что больше месяца назад Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали счастливыми родителями. Звездное семейство долгий период времени пыталось скрыть от общественности имя новорожденной малышки, однако журналистам удалось разузнать, что наследницу модели и футболиста зовут Милана.Несколько дней назад Тарасов и Костенко окрестили свою дочь и подтвердили имя малышки. И вот на днях Анастасия решила рассказать верным подписчикам у себя на страничке в социальной сети Instagram о выборе имени для девочки. Российская модель пояснила, что мечтала назвать своего ребенка Миланой еще с детства. По словам нынешней супруги Дмитрия, даже играя в ту или иную игру, она всегда называла своих персонажей именно этим именем.По всей видимости, Костенко удалось подобрать правильные слова, чтобы убедить своего любимого супруга назвать дочь ее любимым именем.Вот тут-то третья супруга Дмитрия Тарасова и попалась на вранье. Репортеры решили напомнить российской модели об интервью спортсмена, которое он дал сразу же после появления на свет дочери. Тогда футболист подчеркнул, что с окончательным вариантом имени для наследницы они с любимой женой еще не определились.Нужно сказать, что несмотря на то, что Костенко и Тарасова многие недолюбливают, у звездной парочки есть преданные поклонники, которые то и дело продолжают ежедневно восхищаться семейной идиллией Дмитрия и Анастасии.