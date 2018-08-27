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Эксперты назвали «прорывным сценарием» прогнозы повышения зарплат в РФ до 2700 долларов к 2020 году

Эксперты проанализировали прогноз, который был опубликован 10 лет назад в «Российской газете», и назвали его «прорывным сценарием». Там говорилось, что к 2020 году средняя заплата в России при уровне инфляции в 3%, возрастет до 2700 долларов в месяц.

Эксперты назвали «прорывным сценарием» прогнозы повышения зарплат в РФ до 2700 долларов к 2020 году


Опубликованная статья «Дожить до 2020 года» начала набирать популярность в Сети. В ней содержится план социально-экономического развития России. Концепция прорабатывалась около года, но ни один прогноз не совпал с текущим положением дел в стране. Согласно тексту, уже через 2 года каждая семья в РФ, состоящая из 3-х человек, сможет позволить себе обзавестись жильем площадью в 100 квадратных метров. О международных отношениях говорится, что РФ станет державой, которую признает весь мир. Добиться данной цели правительство России собиралось через прорывные технологии, реализуя многочисленные проекты за счет Резервного фонда.

Эта стратегия разделена на 3 этапа. Начальный, который закончился в 2012 году, предусматривает основание конкурентного рынка в отраслях энергетики, машиностроения и переработки ресурсов. Через 2 года после этого должен был начаться всеобщий «прорыв», а в текущем году планировалось закреплять полученные результаты.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:39
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