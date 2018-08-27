Эксперты назвали «прорывным сценарием» прогнозы повышения зарплат в РФ до 2700 долларов к 2020 году

Опубликованная статья «Дожить до 2020 года» начала набирать популярность в Сети. В ней содержится план социально-экономического развития России. Концепция прорабатывалась около года, но ни один прогноз не совпал с текущим положением дел в стране. Согласно тексту, уже через 2 года каждая семья в РФ, состоящая из 3-х человек, сможет позволить себе обзавестись жильем площадью в 100 квадратных метров. О международных отношениях говорится, что РФ станет державой, которую признает весь мир. Добиться данной цели правительство России собиралось через прорывные технологии, реализуя многочисленные проекты за счет Резервного фонда.Эта стратегия разделена на 3 этапа. Начальный, который закончился в 2012 году, предусматривает основание конкурентного рынка в отраслях энергетики, машиностроения и переработки ресурсов. Через 2 года после этого должен был начаться всеобщий «прорыв», а в текущем году планировалось закреплять полученные результаты.