Ольга Бузова и Алена Шишкова неожиданно продемонстрировали одинаковый вкус в одежде

«Фуу!!! Платье Ооочень не красивое! Простое какое-то! Сразу видно, что очень дешевое! Шишкова, ты что в колхозницу превратиться решила?!», «Наряд жуткий! Я бы такое «платье» никогда бы не надела! Если бы я его увидела на ком-то другом, точно подумала, что его купили в секонд-хенде!», «Шишкова, Шишкова.. Тимати мало денег выделяет или ухажер не такой уже и богатый? Теперь будешь в дешевках ходить, по всей видимости!», - продолжают писать недоброжелатели Алены Шишковой в Сети.

«Олечка, ты как всегда превосходно выглядишь! Просто глаз не отвести! Очень красивая! А твои наряды с каждым разом меня все больше и больше поражают! Как ты научилась так хорошо подбирать одежду под свой тип фигуры? Ты работаешь со стилистом или дизайнером?», «Очень прям..красотка наша любимая! Как всегда на высоте! Платье хорошо подчеркивает твою естественную красоту! Не могу перестать восхищаться тобой!», «Как по мне, то «цветочные» наряды очень идут Бузовой! Наверное, она это и сама заметила, ведь в последнее время все чаще и чаще начала появляться на публике в ярких нарядах!», - пишут верные фанаты Ольги Бузовой в Сети.

«Бузова, может достаточно? Все мы поняли, что ты не делаешь себе грудь только из-за того, что понимаешь, что тебе все этим начнут тыкать! Давно все знают, что естественной осталась у тебя только грудь, все же остальное ты не единожды переделывала..», « На анорексичку похожа! Есть начинай!», «Бузова, твоему вкусу могут «позавидовать» только 14-летние школьницы!», - продолжают писать недоброжелатели Ольге Бузовой в социальных сетях.

Ни для кого не является секретом, что Алену Шишкову довольно часто можно заметить за исследованием того или иного столичного шоу-рума, где она подыскивает стильные наряды. Несколько дней назад российская модель опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram свежую фотографию, на которой она запечатлена в своем новом модном «трофее».На своей новой фотографии Алена Шишкова предстала перед огромным количеством преданных поклонников в платье красного цвета с открытыми плечами и цветочным принтом. По словам знаменитости, подобный наряд она отыскала в одном из московских магазинов.К сожалению или к счастью, но многочисленные пользователи Сети не оценили новый наряд Алены Шишковой. Один за другим они принялись буквально забрасывать российскую модель нелицеприятными высказываниями. По мнению некоторых фолловеров, данный наряд слишком уж прост, да и заметно, что очень дешевый.Интересно, что точно такое же платье в прошедшем месяце видели и на прославленной телеведущей одного из самых скандальных телепроектов России, а также восходящей исполнительнице Ольге Бузовой. На куда более скромных формах поющей теледивы наряд красного цвета смотрелся весьма сдержанно, однако в целом был знаменитости к лицу.Тогда преданные поклонники Ольги Бузовой не упустили возможности в очередной раз восхититься своей любимицей. Некоторые принялись писать, что у начинающей певицы очень хороший вкус и она умеет удачно подбирать под свою фигуру тот или иной наряд, а кое-кто даже поинтересовался у телеведущей «Дома-2», сама ли звезда научилась так хорошо разбираться в моде или ей по-прежнему помогают стилисты и дизайнеры.Впрочем, без высказываний недоброжелателей Ольги Бузовой и в этот раз не обошлось. Злопыхатели в очередной раз решили указать поющей телеведущей на ее чересчур худое тело, а также на отсутствие груди.