Аналитики: Новые iPhone установят новый рекорд продаж Apple

Поводом для столь позитивных прогнозов послужил предварительный интерес мировой общественности к предстоящей презентации линейки новых смартфонов iPhone. Уже в ходе сентябрьской презентации одновременно продемонстрируют три новых гаджета, каждый из которых относится к разным сегментам рынка. В частности, речь идет и о новых увеличенных версиях смартфона, а также о бюджетных моделях, которые могут себе позволить более скромные пользователи.Вместе с тем некоторые из аналитиков сходятся во мнении, что нынешние модели iPhone X и iPhone 8 для многих из поклонников бренда не оказались достаточно привлекательными, а потому новое поколение смартфонов привлечет к себе и тех, кто пропустил очередную генерацию устройств крупного американского производителя. Следует отметить, что представители Apple пока не спешат объявлять о приблизительных объемах продаж, на которые рассчитывают с помощью новых флагманских моделей своих гаджетов.