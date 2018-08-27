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Аналитики: Новые iPhone установят новый рекорд продаж Apple

Ряд зарубежных аналитиков прогнозируют рекордные продажи смартфонов от компании Apple в течение ближайшего года. Таким образом, по мнению экспертов, объем проданных гаджетов в скором времени может составить около 350 миллионов экземпляров.

Поводом для столь позитивных прогнозов послужил предварительный интерес мировой общественности к предстоящей презентации линейки новых смартфонов iPhone. Уже в ходе сентябрьской презентации одновременно продемонстрируют три новых гаджета, каждый из которых относится к разным сегментам рынка. В частности, речь идет и о новых увеличенных версиях смартфона, а также о бюджетных моделях, которые могут себе позволить более скромные пользователи.

Аналитики: Новые iPhone установят новый рекорд продаж Apple


Вместе с тем некоторые из аналитиков сходятся во мнении, что нынешние модели iPhone X и iPhone 8 для многих из поклонников бренда не оказались достаточно привлекательными, а потому новое поколение смартфонов привлечет к себе и тех, кто пропустил очередную генерацию устройств крупного американского производителя. Следует отметить, что представители Apple пока не спешат объявлять о приблизительных объемах продаж, на которые рассчитывают с помощью новых флагманских моделей своих гаджетов.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 12:12
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