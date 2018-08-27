В Оренбурге 17-летняя девушка напала на мужчину с ножом
В Оренбурге 17-летняя рецидивистка несколько раз ударила мужчину в живот ножом во время ссоры. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК, по данному инциденту заведено уголовное дело и ведётся расследование.
Как стало известно, 22 августа в семье жителей Оренбурга возник конфликт из-за личной неприязни девушки к сожителю её матери, в результате чего несовершеннолетняя нанесла мужчине тяжкие телесные повреждения. После того как подозреваемую арестовали, она полностью признала свою вину. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства, при которых было совершено преступление.
По словам представителей правоохранительных органов, девушка ранее отбывала наказание в колонии для несовершеннолетних за квартирные кражи. На свободу она вышла в декабре прошлого года, после этого нигде не работала.
Как стало известно, 22 августа в семье жителей Оренбурга возник конфликт из-за личной неприязни девушки к сожителю её матери, в результате чего несовершеннолетняя нанесла мужчине тяжкие телесные повреждения. После того как подозреваемую арестовали, она полностью признала свою вину. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства, при которых было совершено преступление.
По словам представителей правоохранительных органов, девушка ранее отбывала наказание в колонии для несовершеннолетних за квартирные кражи. На свободу она вышла в декабре прошлого года, после этого нигде не работала.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 11:03