В Оренбурге 17-летняя девушка напала на мужчину с ножом

Как стало известно, 22 августа в семье жителей Оренбурга возник конфликт из-за личной неприязни девушки к сожителю её матери, в результате чего несовершеннолетняя нанесла мужчине тяжкие телесные повреждения. После того как подозреваемую арестовали, она полностью признала свою вину. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства, при которых было совершено преступление.По словам представителей правоохранительных органов, девушка ранее отбывала наказание в колонии для несовершеннолетних за квартирные кражи. На свободу она вышла в декабре прошлого года, после этого нигде не работала.