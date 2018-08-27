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В Оренбурге 17-летняя девушка напала на мужчину с ножом

В Оренбурге 17-летняя рецидивистка несколько раз ударила мужчину в живот ножом во время ссоры. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК, по данному инциденту заведено уголовное дело и ведётся расследование.

Как стало известно, 22 августа в семье жителей Оренбурга возник конфликт из-за личной неприязни девушки к сожителю её матери, в результате чего несовершеннолетняя нанесла мужчине тяжкие телесные повреждения. После того как подозреваемую арестовали, она полностью признала свою вину. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства, при которых было совершено преступление.

В Оренбурге 17-летняя девушка напала на мужчину с ножом


По словам представителей правоохранительных органов, девушка ранее отбывала наказание в колонии для несовершеннолетних за квартирные кражи. На свободу она вышла в декабре прошлого года, после этого нигде не работала.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 11:03
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