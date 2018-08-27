"Появится через 6 месяцев": Уфологи рассказали уточненные данные о Нибиру
Уфологи продолжают исследовать данные о приближающейся планете X Нибиру и поделились обновленными сведениями. По мнению специалистов, увидеть невооруженным глазом небесное тело можно будет через 6-8 месяцев.
По данным уфологов, на данный момент скорость планеты X Нибиру составляет 100 км/ч, а расстояние от Земли до небесного тела - 7 миллиардов километров. Тем не менее, увидеть загадочную планету через 6-8 месяцев можно будет невооруженным глазом.
Телескопы смогут зафиксировать приближение опасного тела уже в сентябре текущего года, но вряд ли об этом узнает общественность, считают уфологи. Скорость Нибиру будет меняться по мере приближения к Солнцу, поэтому к Земле планета X может приблизиться раньше срока.
По данным уфологов, на данный момент скорость планеты X Нибиру составляет 100 км/ч, а расстояние от Земли до небесного тела - 7 миллиардов километров. Тем не менее, увидеть загадочную планету через 6-8 месяцев можно будет невооруженным глазом.
Телескопы смогут зафиксировать приближение опасного тела уже в сентябре текущего года, но вряд ли об этом узнает общественность, считают уфологи. Скорость Нибиру будет меняться по мере приближения к Солнцу, поэтому к Земле планета X может приблизиться раньше срока.
Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:42