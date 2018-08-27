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Хейтеры посмеялись над «мужиками в памперсах» в новом шоу Ольги Бузовой

Накануне, 26 августа, в эфир вышел первый выпуск нового шоу «Замуж за Бузову» и «диванные критики» тут же посмеялись над претендентами на руку и сердце российской знаменитости.

Пользователи считают, что в шоу пришли юные и не готовые к серьезным отношениям мужчины, и солидности некоторым придает только бородка.

Хейтеры посмеялись над «мужиками в памперсах» в новом шоу Ольги Бузовой

По мнению хейтеров, ведущая «Дом-2»в очередной раз примерила на себя роль «мужика в юбке», а потому окружила себя «сладкими и прилизанными» мужиками «в памперсах». Впрочем, фанаты одобрили претендентов в мужья своего кумира и пожелали Ольге удачи и счастья.

Сама Бузова опубликовала в Instagram фото с букетом, где предлагает поклонникам угадать, от кого она получила такие шикарные цветы. Но злопыхатели продолжают утверждать, что «брутальные мачо» пришли на проект только ради пиара и выгоды.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:44
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