Хейтеры посмеялись над «мужиками в памперсах» в новом шоу Ольги Бузовой

Пользователи считают, что в шоу пришли юные и не готовые к серьезным отношениям мужчины, и солидности некоторым придает только бородка.По мнению хейтеров, ведущая «Дом-2»в очередной раз примерила на себя роль «мужика в юбке», а потому окружила себя «сладкими и прилизанными» мужиками «в памперсах». Впрочем, фанаты одобрили претендентов в мужья своего кумира и пожелали Ольге удачи и счастья.Сама Бузова опубликовала в Instagram фото с букетом, где предлагает поклонникам угадать, от кого она получила такие шикарные цветы. Но злопыхатели продолжают утверждать, что «брутальные мачо» пришли на проект только ради пиара и выгоды.