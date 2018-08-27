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Windows 95 можно будет запускать в виде приложения на Mac и ПК

Операционную систему Windows 95 теперь можно запустить в качестве приложения на Mac и персональных компьютера с современной ОС. Соответствующую программу разработал американский стартап Slack Felix Rieseberg.

Windows 95 можно будет запускать в виде приложения на Mac и ПК


Утилита доступна на платформах MacOS, Windows и Linux. После установки программы ее нужно настроить, добавив активный жестких диск, который будет выполнять функцию системного. Для этого также можно применить раздел накопителя или даже отдельную папку. В утилите также присутствуют встроенные приложения, среди которых Wordpad, MS Paint и Minesweeper.

Windows 95 требует всего 129 мегабайт постоянной памяти и 200 мегабайт оперативной памяти. Разработчики Slack Felix Rieseberg рассказали, что разработали программу для удовлетворения ностальгии, а не для полноценной работы, так как большая часть современных утилит не сможет функционировать на устаревшей ОС.

Главной особенностью приложения является кнопка сброса, отвечающая за переустановку Windows 95 всего за несколько минут. Для того, чтобы переключиться с мышки основной системы на программу, достаточно просто нажать «escape».

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:55
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