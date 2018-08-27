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Кардиолог: София Ротару могла пережить ишемическую атаку

Кардиолог Тамара Огиева в одном из своих интервью прокомментировала состояние здоровья певицы Софии Ротару. Специалист предположила, что исполнительница могла быть госпитализирована из-за ишемической атаки.

Кардиолог: София Ротару могла пережить ишемическую атаку

Недавно стало известно о том, что София Ротару во время выступления в Уфе потеряла сознание. Знаменитость пришлось госпитализировать, но она пробыла в медучреждении не долго и отправилась в Москву. Кардиолог рассказала, что усталость, нехватка воздуха из-за жары и физическая нагрузка могли вызвать спазмы сосудов и повышение давления, из-за чего может быть потеря координации и памяти, а также спутанная речь.

Кардиолог: София Ротару могла пережить ишемическую атаку

Такое состояние часто повторяется у гипертоников и называется ишемической атакой. Специалисты хорошо осведомлены о данной проблеме и быстро выводят из подобного состояния, по этой причине не стоит паниковать.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:02
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