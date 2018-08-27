Ученые: Сон более 8 часов опаснее недосыпания

Доктор Эпайминондас Фонтас, автор этого исследования, утверждает, что на текущем этапе развития медицины влияние сна на сердечно-сосудистую систему практически не изучено. Специалисты исследовали в общей сложности порядка миллиона людей со здоровым сердцем. Их распределили на 3 группы сна, в одной из которых люди спали до 6 часов, во второй - от 6 до 8 часов, и в третьей - более 8 часов. Участники первой группы на 11% менее устойчивы к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, чем люди из второй группы. Однако настоящим открытием стало то, что участники третьей группы, чье время сна превышало 8 часов, подвержены риску заболеваний сердца на 33% больше людей с недосыпанием.По итогам эксперимента можно утверждать, что сон более 8 часов может крайне неблагоприятно сказаться на здоровье. Наиболее благоприятное время сна составляет от 6 до 8 часов.