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Ученые: Сон более 8 часов опаснее недосыпания

Доктора из Европейского сообщества кардиологии выявили наилучшую длительность сна для поддержания здоровья. Как оказалось в ходе многочисленных экспериментов, недосыпание вовсе не так опасно как сон больше 8 часов.

Ученые: Сон более 8 часов опаснее недосыпания


Доктор Эпайминондас Фонтас, автор этого исследования, утверждает, что на текущем этапе развития медицины влияние сна на сердечно-сосудистую систему практически не изучено. Специалисты исследовали в общей сложности порядка миллиона людей со здоровым сердцем. Их распределили на 3 группы сна, в одной из которых люди спали до 6 часов, во второй - от 6 до 8 часов, и в третьей - более 8 часов. Участники первой группы на 11% менее устойчивы к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, чем люди из второй группы. Однако настоящим открытием стало то, что участники третьей группы, чье время сна превышало 8 часов, подвержены риску заболеваний сердца на 33% больше людей с недосыпанием.

По итогам эксперимента можно утверждать, что сон более 8 часов может крайне неблагоприятно сказаться на здоровье. Наиболее благоприятное время сна составляет от 6 до 8 часов.

 
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Наука
Добавил: Юра Качко Сегодня, 10:18
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