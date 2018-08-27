Ученые: "Живые" йогурты могут быть опасны для человека

Всё дело в том, что излишнее содержание пробиотиков может привести к понижению концентрации внимания. Безусловно, пробиотики являются полезными для человека микроорганизмами, они содержатся в кисломолочных продуктах и «живых» йогуртах. Однако чрезмерное их содержание может навредить здоровью. К такому выводу специалисты пришли после того, как провели эксперимент, в котором принимали участие 30 человек с проблемами в кишечнике.Большинство испытуемых, которые на протяжении определённого времени употребляли «живые» йогурты, жаловались на возникновение так называемого «тумана в голове». После забора анализов выяснилось, что у этих людей в ЖКТ повышенное содержание бактерий, а также высокий уровень D-молочной кислоты. Специалисты установили, что «туман в голове» возникает в связи с выработкой кислоты, спровоцированной пробиотиками. Именно поэтому после употребления «живых» йогуртов на протяжении нескольких часов участникам эксперимента трудно было сконцентрироваться.