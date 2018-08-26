В Уфе прохожих пугал лежащий на проезжей части голый мужчина

ЧП произошло на проспекте Октября в утренние часы 26 августа. Возле остановки "Юрюзань" абсолютно голый мужчина лежал на проезжей части, вел себя не адекватно, пугал прохожих. Стоит заметить, что все это действо происходило около поста полиции. Местные жители сняли происходящие и выложили материалы в соцсеть.После того, как его забрали полицейские, нет данных о его судьбе, а также нет информации о причинах произошедшего.