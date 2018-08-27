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Оксана Акиньшина подтвердила роман со Шнуровым

Известная актриса Оксана Акиньшина недавно опубликовала фотоснимок в своем блоге Instagram. Сергей Шнуров неоднозначно прокомментировал фото актрисы.


Оксана Акиньшина подтвердила роман со Шнуровым


Акиньшина поделилась фотографией, на которой она в весьма откровенном купальнике на отдыхе. Фото демонстрирует роскошную фигуру актрисы, но раздельный купальник с трудом справляется со своей задачей – интимные места на теле актрисы едва скрыты. Поклонники засыпали Акиньшину позитивными и восторженными комментариями. Среди них оказался и известный певец Сергей Шнуров, который дал ясно понять, что фото ему тоже нравится. Актриса ответила Шнурову, что поговорит с ним дома, и посоветовала лечь спать, а закончила сообщение смайликом с поцелуем. Таким ответом актриса подтвердила свой роман с известным скандальным певцом и шоуменом Сергеем Шнуровым.

Читатели и поклонники Оксаны Акиньшиной не воспринимают всерьез данную переписку, они считают это рекламным ходом, чтобы подогреть интерес публики к своей персоне. Однако нашлись и те, кто поверил в роман бывших влюбленных. Также ее осудили за перспективу переезда двоих маленьких детей к чужому мужчине.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 03:01
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