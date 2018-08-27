Сати Казанова показала фанатам сексуальный снимок в бане

Сама певица рассказала, что самое важное – это уметь отдыхать. С синдромом хронической усталости сталкивается каждый второй россиянин, все постоянно куда-то бежат и пытаются все время что-то доказывать. Поэтому певица приняла решение ввести новую традицию, связанную с перерывами в делах и периодическим отдыхом.В свою очередь, поклонники оценили красоту Казановой, поддержав при этом ее размышления. Есть мнения и недоброжелателей, считавших артистку единственным человеком из шоу-бизнеса с головой, но похоже, что они ошиблись.