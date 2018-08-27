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Сати Казанова показала фанатам сексуальный снимок в бане

В микроблоге Instagram Сати Казанова показала сексуальный снимок своим фанатам. Фото сделано в бане, где певица не особо скрывает свое голое тело, только прикрывая еловым веником интимные места.

Сама певица рассказала, что самое важное – это уметь отдыхать. С синдромом хронической усталости сталкивается каждый второй россиянин, все постоянно куда-то бежат и пытаются все время что-то доказывать. Поэтому певица приняла решение ввести новую традицию, связанную с перерывами в делах и периодическим отдыхом.
Сати Казанова показала фанатам сексуальный снимок в бане


В свою очередь, поклонники оценили красоту Казановой, поддержав при этом ее размышления. Есть мнения и недоброжелателей, считавших артистку единственным человеком из шоу-бизнеса с головой, но похоже, что они ошиблись.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 02:00
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