Сати Казанова показала фанатам сексуальный снимок в бане
В микроблоге Instagram Сати Казанова показала сексуальный снимок своим фанатам. Фото сделано в бане, где певица не особо скрывает свое голое тело, только прикрывая еловым веником интимные места.
Сама певица рассказала, что самое важное – это уметь отдыхать. С синдромом хронической усталости сталкивается каждый второй россиянин, все постоянно куда-то бежат и пытаются все время что-то доказывать. Поэтому певица приняла решение ввести новую традицию, связанную с перерывами в делах и периодическим отдыхом.
В свою очередь, поклонники оценили красоту Казановой, поддержав при этом ее размышления. Есть мнения и недоброжелателей, считавших артистку единственным человеком из шоу-бизнеса с головой, но похоже, что они ошиблись.
Сама певица рассказала, что самое важное – это уметь отдыхать. С синдромом хронической усталости сталкивается каждый второй россиянин, все постоянно куда-то бежат и пытаются все время что-то доказывать. Поэтому певица приняла решение ввести новую традицию, связанную с перерывами в делах и периодическим отдыхом.
В свою очередь, поклонники оценили красоту Казановой, поддержав при этом ее размышления. Есть мнения и недоброжелателей, считавших артистку единственным человеком из шоу-бизнеса с головой, но похоже, что они ошиблись.
ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 02:00