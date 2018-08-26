Том Харди подписал контракт на три фильма о Веноме

Издание Marvel Comics выдумало злодейский персонаж Веном для комикса с Человеком пауком, где злодей Веном хочет убить Человека паука и захватить мир. Картина, должна появится на экранах уже в этом октябре, расскажет о персонаже Эдди Броке, в которого вселяется инопланетный злодей Веном. Данный фильм является первым о вселенной Marvel от Sony. Том Харди признался, что ему очень понравилось играть этих двух персонажей.Также Харди подчеркнул, что съемки следующих двух картин начнутся при условии, если людям понравится первая часть о знаменитом инопланетном злодее и постоянном враге Человека паука. Картина выйдет в октябре 2018 года в российских кинотеатрах, а уровень кассовых сборов станет толчком для принятия дальнейшего решения о съемках.