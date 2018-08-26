Том Харди подписал контракт на три фильма о Веноме
Знаменитый актер театра и кино Том Харди дал интервью изданию Total Film Magazine, рассказав о подписанном соглашении на участие в съемках еще 2 частей о злодее Веноме. Премьера первого фильма состоится в России 4 октября.
Издание Marvel Comics выдумало злодейский персонаж Веном для комикса с Человеком пауком, где злодей Веном хочет убить Человека паука и захватить мир. Картина, должна появится на экранах уже в этом октябре, расскажет о персонаже Эдди Броке, в которого вселяется инопланетный злодей Веном. Данный фильм является первым о вселенной Marvel от Sony. Том Харди признался, что ему очень понравилось играть этих двух персонажей.
Также Харди подчеркнул, что съемки следующих двух картин начнутся при условии, если людям понравится первая часть о знаменитом инопланетном злодее и постоянном враге Человека паука. Картина выйдет в октябре 2018 года в российских кинотеатрах, а уровень кассовых сборов станет толчком для принятия дальнейшего решения о съемках.
Издание Marvel Comics выдумало злодейский персонаж Веном для комикса с Человеком пауком, где злодей Веном хочет убить Человека паука и захватить мир. Картина, должна появится на экранах уже в этом октябре, расскажет о персонаже Эдди Броке, в которого вселяется инопланетный злодей Веном. Данный фильм является первым о вселенной Marvel от Sony. Том Харди признался, что ему очень понравилось играть этих двух персонажей.
Также Харди подчеркнул, что съемки следующих двух картин начнутся при условии, если людям понравится первая часть о знаменитом инопланетном злодее и постоянном враге Человека паука. Картина выйдет в октябре 2018 года в российских кинотеатрах, а уровень кассовых сборов станет толчком для принятия дальнейшего решения о съемках.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:00