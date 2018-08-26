На 82-м году жизни умер сенатор Джон Маккейн

Сенатор Джон Маккейн в возрасте 81 года ушел из жизни от онкологического заболевания. На протяжении года он страдал от агрессивной формы рака головного мозга. Свои последние месяцы Маккейн провел в кругу родственников и друзей в своем загородном особняке в штате Аризона.Джон Маккейн был одним из наиболее влиятельных западных политиков. Он прошел путь от военнопленного во Вьетнаме во время войны до кандидата Республиканской партии в президенты Соединенных штатов Америки.Во внешней политике сенатор известен своими жесткими позициями, кроме того он имеет репутацию "вольнодумца", готового отходить от общепринятых рамок своей партии, если считал свою позицию правильной с точки зрения морали.