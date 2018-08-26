Инди-игра Star Citizen стала временно бесплатной
В рамках проходящей игровой выставки Gamescom 2018 в Кельне, Германия, разработчики популярного симулятора Star Citizen сделали его временно бесплатным. Так, все желающие смогут по достоинству оценить то, на что авторы проекта потратили многомилионное состояние, которое собрали с геймеров за последние шесть лет.
Star Citizen – это компьютерная игра в жанре космического симулятора, представленная Крисом Робертсом. К ее созданию привлекли звезд Голливуда, а финансированием занимаются сами геймеры.
В декабре прошлого года разработчики собрали свыше 170 млн долларов. Создатели Star Citizen планируют сделать, так называемую, космическую «песочницу» больших масштабов. Среди игроков немало тех, кто убежден, что данный проект является финансовой пирамидой.
Впрочем, заядлые игроки рады представленной возможности протестировать Star Citizen. Акционное предложение разработчиков продлится до 27 августа.
Star Citizen – это компьютерная игра в жанре космического симулятора, представленная Крисом Робертсом. К ее созданию привлекли звезд Голливуда, а финансированием занимаются сами геймеры.
В декабре прошлого года разработчики собрали свыше 170 млн долларов. Создатели Star Citizen планируют сделать, так называемую, космическую «песочницу» больших масштабов. Среди игроков немало тех, кто убежден, что данный проект является финансовой пирамидой.
Впрочем, заядлые игроки рады представленной возможности протестировать Star Citizen. Акционное предложение разработчиков продлится до 27 августа.
Технологии
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:20