Инди-игра Star Citizen стала временно бесплатной

Star Citizen – это компьютерная игра в жанре космического симулятора, представленная Крисом Робертсом. К ее созданию привлекли звезд Голливуда, а финансированием занимаются сами геймеры.В декабре прошлого года разработчики собрали свыше 170 млн долларов. Создатели Star Citizen планируют сделать, так называемую, космическую «песочницу» больших масштабов. Среди игроков немало тех, кто убежден, что данный проект является финансовой пирамидой.Впрочем, заядлые игроки рады представленной возможности протестировать Star Citizen. Акционное предложение разработчиков продлится до 27 августа.