АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отличный, но дорогой: Oppo R17 Pro представлен официально
EUR 78.41 USD 67.79
Курс валют на 25.08.2018

Дочь Ивана Урганта Эрика эмигрировала в США

Дочь известного телеведущего и шоумена Ивана Урганта Эрика Кикнадзе переезжает в Нью-Йорк получать высшее образование. Родители девушки всецело поддержали решение дочери.
Дочь Ивана Урганта Эрика эмигрировала в США

Не так давно Эрике Кикнадзе исполнилось 18 лет, и стал вопрос о дальнейшей учебе. Девушка выбрала Нью-Йорк. В своем блоге Instagram она опубликовала фотоснимок, где она вместе с родителями прогуливается по Times Square. Свой переезд и адаптацию на новом месте, девушка пообещала освещать в своем блоге.

Но новость об эмиграции касается не только дочери Урганта. Не так давно в прессе появились слухи о том, что шоумен и сам намерен покинуть Россию и переехать в Израиль, тем более что он получил там второе гражданство. Иван Ургант поспешил опровергнуть ложную информацию, и попросил с уважением относиться к его семье, и перестать пугать его впечатлительную бабушку подобной информацией.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 07:05
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настасья Самбурская показала, с чего начинался ее
Невероятное сходство: Гарик Харламов показал
Смартфон Red Hydrogen One показали на официальных
Инди-игра Star Citizen стала временно бесплатной
Дочь Ивана Урганта Эрика эмигрировала в США
Valve для Dota 2 анонсировала героев Mars и
"На диване не полежишь": Тарзан заставил сына
Рита Дакота рассказала о причинах разрыва
Олег Меньшиков довел до слез беременную актрису
Наталья Штурм рассказала о давлении экс-супруга
Учёные выяснили, как восстанавливаются аксоны у
Звезда сериала «Мажор» заявил, что не будет
В Сети появилась новая информация о BlackBerry
Анастасия Квитко поразила фанатов снимком в
Apple внедряет новые энергосберегающие технологии
Известная певица Земфира празднует 42-летие
Алексей Панин пожелал добра поклонникам на фоне
Любовница мужа Ани Лорак намекнула на скорую
Ученые: Человек может сам выбрать время
Sony показала рендер флагманской версии Xperia XZ3
В Санкт-Петербурге мужчина в военной форме
Солистка группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова
Егор Крид продемонстрировал поклонникам снимок с
Испанские астрономы выяснили, почему некоторые
Xiaomi Mi Band 3 рухнул в цене до исторического
Алексей Панин поведал о сьемках нового фильма
В Сибири найдены идеально сохранившиеся останки
Жители Серпуховской многоэтажки обнаружили тело
Компания Sony показала флагман Xperia XZ3 в Сети
Певица Макsим отдыхает на Алтае с новым
Просмотреть все новости