Дочь Ивана Урганта Эрика эмигрировала в США

Не так давно Эрике Кикнадзе исполнилось 18 лет, и стал вопрос о дальнейшей учебе. Девушка выбрала Нью-Йорк. В своем блоге Instagram она опубликовала фотоснимок, где она вместе с родителями прогуливается по Times Square. Свой переезд и адаптацию на новом месте, девушка пообещала освещать в своем блоге.Но новость об эмиграции касается не только дочери Урганта. Не так давно в прессе появились слухи о том, что шоумен и сам намерен покинуть Россию и переехать в Израиль, тем более что он получил там второе гражданство. Иван Ургант поспешил опровергнуть ложную информацию, и попросил с уважением относиться к его семье, и перестать пугать его впечатлительную бабушку подобной информацией.