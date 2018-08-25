В Краснодаре автомобиль BMW утонул в речке
В Краснодаре автомобиль BMW вылетел с проезжей части и утонул в речке. О состоянии водителя информации на данный момент нет.
Очевидцы сообщили, что водитель BMW во время движения по Ростовскому шоссе на въезде в город потянулся за жвачкой в бардачке и не смог справится одновременно с управлением транспортным средством. В результате он зацепил бордюр и его вынесло с проезжей части, а далее он съехал в речку, утопив свою иномарку.
Официальных комментариев нет, также неизвестно состояние водителя.
Очевидцы сообщили, что водитель BMW во время движения по Ростовскому шоссе на въезде в город потянулся за жвачкой в бардачке и не смог справится одновременно с управлением транспортным средством. В результате он зацепил бордюр и его вынесло с проезжей части, а далее он съехал в речку, утопив свою иномарку.
Официальных комментариев нет, также неизвестно состояние водителя.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 18:04