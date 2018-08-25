В ДТП в Челябинской области погиб 10-летний ребенок и мужчина

На крутом спуске прицеп КамАЗа выскочил на встречную полосу, подмяв при этом под себя внедорожник Toyota. Пострадала в столкновении семья из Тюмени, погибли 50-летний водитель иномарки и его сын, мальчику было 10 лет. Выжить удалось только матери ребенка, 51-летняя женщина находится шоковом состоянии.Ликвидация последствий аварии потребовала привлечения трех единиц техники и 10 человек. Обстоятельства происшествия уточняются.