В ДТП в Челябинской области погиб 10-летний ребенок и мужчина
На автодороге Москва-Челябинск произошло ДТП. Полиция в настоящее время выясняет причину аварии на трассе Катав-Ивановского района, в результате которой погиб 10-летний ребенок и мужчина.
На крутом спуске прицеп КамАЗа выскочил на встречную полосу, подмяв при этом под себя внедорожник Toyota. Пострадала в столкновении семья из Тюмени, погибли 50-летний водитель иномарки и его сын, мальчику было 10 лет. Выжить удалось только матери ребенка, 51-летняя женщина находится шоковом состоянии.
Ликвидация последствий аварии потребовала привлечения трех единиц техники и 10 человек. Обстоятельства происшествия уточняются.
На крутом спуске прицеп КамАЗа выскочил на встречную полосу, подмяв при этом под себя внедорожник Toyota. Пострадала в столкновении семья из Тюмени, погибли 50-летний водитель иномарки и его сын, мальчику было 10 лет. Выжить удалось только матери ребенка, 51-летняя женщина находится шоковом состоянии.
Ликвидация последствий аварии потребовала привлечения трех единиц техники и 10 человек. Обстоятельства происшествия уточняются.
Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 17:30