Смартфон Elephone SX оказался частичной копией iPhone X

Фронтальная камера, как и основная, получила сдвоенную матрицу. Они расположены горизонтально в левой верхней части на задней панели. По центру там же находится дактилоскопический сканер.На сегодня известно только то, что Elephone SX получит процессор Snapdragon 626, а также поддержку технологии быстрой зарядки.