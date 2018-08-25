Смартфон Elephone SX оказался частичной копией iPhone X
Смартфон Elephone SX оказался частичной копией iPhone X. Компания-производитель готовится выпустить новинку на рынок, но многие отмечают не технические параметры устройства, а его сходство с продуктом от Apple.
Фронтальная камера, как и основная, получила сдвоенную матрицу. Они расположены горизонтально в левой верхней части на задней панели. По центру там же находится дактилоскопический сканер.
На сегодня известно только то, что Elephone SX получит процессор Snapdragon 626, а также поддержку технологии быстрой зарядки.
Фронтальная камера, как и основная, получила сдвоенную матрицу. Они расположены горизонтально в левой верхней части на задней панели. По центру там же находится дактилоскопический сканер.
На сегодня известно только то, что Elephone SX получит процессор Snapdragon 626, а также поддержку технологии быстрой зарядки.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:28