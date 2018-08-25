АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отличный, но дорогой: Oppo R17 Pro представлен официально
EUR 78.41 USD 67.79
Курс валют на 25.08.2018

Ученые считают, что в космосе назревает "война" за ископаемые на астероидах

Ученые из Университета Аделаиды (Австралия) утверждают, что в космосе назревает военный конфликт. Борьба будет происходить за ископаемые на астероидах.

Ученые считают, что в космосе назревает "война" за ископаемые на астероидах


Добычей ископаемых занимаются несколько крупных компаний мира. Например, Япония уже собрала несколько образцов с поверхности одного из космических тел, для этого сотрудники аэрокосмического агентства Jaxa использовали судно робота, который успешно справился с задачей. Америка также не сдает позиций, ее лидерами являются две крупные компании: Planetary Resources и Deep Space Industries. Британская фирма Asteroid Mining Corporation дополнила список лидеров по добыче ископаемых в космосе в мае текущего года. Таким образом, можно сказать, что простая добыча космических залежей на поверхностях небесных тел превращается в гонку.

Однако более традиционные разработки космических технологий принадлежат правительству США. Их известная компания SpaceX по производству ракет, является частным поставщиком. А ВВС США, в свою очередь, является координатором международных спутниковых движений, и предупреждает другие страны о приближении опасного космического мусора.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России сертифицировали смартфон OnePlus 6T
Ученые считают, что в космосе назревает "война"
Какие прически выбирают знаменитости: каре Ольги
Американский зонд OSIRIS-REx передал на Землю
«Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая
Land Rover разработали опции для перевозки собак
Zotye к премьере готовит трехрядный кроссовер
В Ростове пьяные иностранцы устроили на трассе
Ольга Бузова поздравила Ивана Бессонова с победой
Отличный, но дорогой: Oppo R17 Pro представлен
Эксперты анонсировали ТОП лучших японских
Перед выборами Роснефть снизила цены на бензин в
В Ростове драка из-за девушек закончилась
Из окна многоэтажки в городе Кемерово упал
На территории лесного массива в Балашихе найден
Данила Козловский со своей возлюбленной Ольгой
В Башкирии в подъезде дома нашли труп мужчины,
Бензин на АЗС Воронежа подорожал на 10%
В Новосибирске в ТЦ «Мега» покупатели устроили
Минтранс сообщил о росте на 30% стоимости топлива
На трассе Челябинск – Екатеринбург в ДТП погибли
В Приморье пропала девушка во время похода в
В Москве поездом мужчине отрезало голову
Последние новости о здоровье Иосифа Кобзона
В России представят новый смартфон Pocophone F1
Эпатажный участник «Дома-2» Иосиф Оганесян
"Не беременна ли?": Актриса Яна Кошкина попала в
В Ленинградской области электричка насмерть сбила
"Решил продлить им детство": Филипп Киркоров не
«АвтоВАЗ» привезёт на Московский автосалон
Просмотреть все новости