Ученые считают, что в космосе назревает "война" за ископаемые на астероидах

Добычей ископаемых занимаются несколько крупных компаний мира. Например, Япония уже собрала несколько образцов с поверхности одного из космических тел, для этого сотрудники аэрокосмического агентства Jaxa использовали судно робота, который успешно справился с задачей. Америка также не сдает позиций, ее лидерами являются две крупные компании: Planetary Resources и Deep Space Industries. Британская фирма Asteroid Mining Corporation дополнила список лидеров по добыче ископаемых в космосе в мае текущего года. Таким образом, можно сказать, что простая добыча космических залежей на поверхностях небесных тел превращается в гонку.Однако более традиционные разработки космических технологий принадлежат правительству США. Их известная компания SpaceX по производству ракет, является частным поставщиком. А ВВС США, в свою очередь, является координатором международных спутниковых движений, и предупреждает другие страны о приближении опасного космического мусора.