АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Палеонтологи обнаружили в Китае останки двух видов динозавров
EUR 78.41 USD 67.79
Курс валют на 25.08.2018

На территории лесного массива в Балашихе найден труп мужчины

В лесном массиве Балашихи, неподалеку от поселка Соколовка, обнаружен труп мужчины. Правоохранительные органы устанавливают подробности случившегося.

На территории лесного массива в Балашихе найден труп мужчины


Сотрудниками полиции был обнаружен труп неизвестного мужчины в лесном массиве под Балашихой. Тело мужчины срочно отправили в морг для судебно-медицинского вскрытия.

ГУ МВД также сообщает, что следов от насильственной смерти не обнаружено, а личность неизвестного выясняется. Ведется подробное расследование происшествия.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:34
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Из окна многоэтажки в городе Кемерово упал
На территории лесного массива в Балашихе найден
Данила Козловский со своей возлюбленной Ольгой
В Башкирии в подъезде дома нашли труп мужчины,
Бензин на АЗС Воронежа подорожал на 10%
В Новосибирске в ТЦ «Мега» покупатели устроили
Минтранс сообщил о росте на 30% стоимости топлива
На трассе Челябинск – Екатеринбург в ДТП погибли
В Приморье пропала девушка во время похода в
В Москве поездом мужчине отрезало голову
Последние новости о здоровье Иосифа Кобзона
В России представят новый смартфон Pocophone F1
Эпатажный участник «Дома-2» Иосиф Оганесян
"Не беременна ли?": Актриса Яна Кошкина попала в
В Ленинградской области электричка насмерть сбила
"Решил продлить им детство": Филипп Киркоров не
«АвтоВАЗ» привезёт на Московский автосалон
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова заткнула рот хамке
София Ротару в Instagram поздравила сына Руслана
Смеющаяся Ольга Бузова распугала фанатов
Елена Кулецкая родила второго ребенка
Житель Кемеровской области зарезал свою подругу и
Палеонтологи обнаружили в Китае останки двух
Популярная блогерша разнесла Антона Гусева и
В Новосибирской области мужчина избил монтировкой
Экс-участница «Дома-2» Ольга Жарикова выступила
Эксперты: Эпидемия СПИДа может вернуться
В Благовещенске нашли труп молодого человека
В Новороссийске произошло ДТП, ставшее причиной
Бывшая жена экс-участника «Дома-2» Вальтера
Просмотреть все новости