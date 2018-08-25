На территории лесного массива в Балашихе найден труп мужчины
В лесном массиве Балашихи, неподалеку от поселка Соколовка, обнаружен труп мужчины. Правоохранительные органы устанавливают подробности случившегося.
Сотрудниками полиции был обнаружен труп неизвестного мужчины в лесном массиве под Балашихой. Тело мужчины срочно отправили в морг для судебно-медицинского вскрытия.
ГУ МВД также сообщает, что следов от насильственной смерти не обнаружено, а личность неизвестного выясняется. Ведется подробное расследование происшествия.
Сотрудниками полиции был обнаружен труп неизвестного мужчины в лесном массиве под Балашихой. Тело мужчины срочно отправили в морг для судебно-медицинского вскрытия.
ГУ МВД также сообщает, что следов от насильственной смерти не обнаружено, а личность неизвестного выясняется. Ведется подробное расследование происшествия.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:34