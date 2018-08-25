В Башкирии в подъезде дома нашли труп мужчины, убитого сожительницей

Согласно предварительной версии, между 59-летним мужчиной и его сожительницей возник скандал из-за ревности. Конфликтная ситуация переросла в драку, в ходе которой 51-летняя женщина несколько раз ударила мужчину ножом в область шеи.В шоковом состоянии мужчина успел выбежать за помощью в коридор, только из-за полученных травм упал и скончался на месте происшествия. Подозреваемая женщина задержана правоохранительными органами. Ведутся оперативные мероприятия по расследованию обстоятельств совершенного преступления.