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В Новосибирской области мужчина избил монтировкой свою сожительницу

В Новосибирской области в селе Кирза мужчина избил монтировкой свою 50-летнюю сожительницу. Информация появилась на страницах сайта краевого МВД Российской Федерации.

В Новосибирской области мужчина избил монтировкой свою сожительницу


Согласно полученным данным, 24 августа пара вместе распивала спиртные напитки, вследствие чего у них возникла ссора. При этом 68-летний мужчина схватил в руку монтировку и нанес женщине несколько ударов в область головы. Пострадавшая получила многочисленные переломы черепа. В настоящее время она находится в больнице. При этом подозреваемый, не привлекавшийся раньше к уголовной ответственности, был задержан правоохранительными органами.

В настоящее время соответствующими службами ведётся разбирательство по данному инциденту. Пока мужчине не была избрана мера пресечения. Ему инкриминируется статья «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если его вина будет доказана, то он может получить срок до 10 лет лишения свободы.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:50
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