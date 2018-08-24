По мнению экспертов, отечественная культура деградирует из-за таких персон как Ольга Бузова, Диана Шурыгина, Сергей Шнуров и Филипп Киркоров
Ни для кого не секрет, что Филип Киркоров, Сергей Шнуров, Ольга Бузова и Диана Шурыгина являются на данный момент самыми обсуждаемыми звездами страны, однако, по мнению экспертов, они оказывают исключительно негативное влияние на общество.
Так, лидер группы «Ленинград» практически всю свою музыкальную карьеру пропагандировал «Секс, наркотики и рок-н-ролл», добавляя при этом большое количество алкоголя. И хотя творчество Сергея почитает разношерстная аудитория, внушительная часть поклонников является молодежью, и взрослеет она на песнях с нецензурной лексикой и клипах с непристойностями.
Ольга Бузова тоже не несет современным тинейджерам ничего хорошего, ведь на личном примере показала, что если к полному отсутствию голоса добавить вульгарное поведение на сцене и практически полное отсутствие одежды, то можно стать самой популярной и востребованной певицей отечественного шоу-бизнеса.
Филипп Киркоров после выхода в свет песни «Цвет настроения синий» тоже потерял свой авторитет в лице многих россиян, поскольку в клипе использовал не только ненормативную лексику, но и продвигал в массы распитие алкогольных напитков.
Диана Шурыгина, хоть и находится, по сравнению с вышеперечисленными артистами, на втором плане, но все же является самым обсуждаемым человеком в Рунете. А привлекла она к себе внимание беспорядочными половыми связями и хамским поведением.
По мнению экспертов, российская культура переживает сейчас далеко не самый простой этап и с каждым днем обрастает все новыми негативными чертами. Однако они надеются, что в конечном итоге все это перерастет в нечто большее, и культура станет лучше, чем то, что она представляет собой сейчас.
Так, лидер группы «Ленинград» практически всю свою музыкальную карьеру пропагандировал «Секс, наркотики и рок-н-ролл», добавляя при этом большое количество алкоголя. И хотя творчество Сергея почитает разношерстная аудитория, внушительная часть поклонников является молодежью, и взрослеет она на песнях с нецензурной лексикой и клипах с непристойностями.
Ольга Бузова тоже не несет современным тинейджерам ничего хорошего, ведь на личном примере показала, что если к полному отсутствию голоса добавить вульгарное поведение на сцене и практически полное отсутствие одежды, то можно стать самой популярной и востребованной певицей отечественного шоу-бизнеса.
Филипп Киркоров после выхода в свет песни «Цвет настроения синий» тоже потерял свой авторитет в лице многих россиян, поскольку в клипе использовал не только ненормативную лексику, но и продвигал в массы распитие алкогольных напитков.
Диана Шурыгина, хоть и находится, по сравнению с вышеперечисленными артистами, на втором плане, но все же является самым обсуждаемым человеком в Рунете. А привлекла она к себе внимание беспорядочными половыми связями и хамским поведением.
По мнению экспертов, российская культура переживает сейчас далеко не самый простой этап и с каждым днем обрастает все новыми негативными чертами. Однако они надеются, что в конечном итоге все это перерастет в нечто большее, и культура станет лучше, чем то, что она представляет собой сейчас.