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Александр Гобозов уверен, что по-настоящему его любит только мама

С тех пор, как экс-участники телепроекта «Дом-2» Александр Гобозов и Ольга Жарикова сообщили о своем расставании, прошло не так много времени. Однако молодой человек уже с уверенностью заявляет, что разочаровался в женщинах, которые постоянно его предают.

По словам Саши, из всех тех женщин, с которыми он пытался построить отношения, по-настоящему его любила и поддерживала в любой ситуации только мама.

Александр Гобозов уверен, что по-настоящему его любит только мама

Сейчас Гобозов с головой окунулся в работу и личной жизни не уделяет особого внимания и времени, ведь чувства к Оле у него еще остались и должно пройти какое-то время, чтоб он снова был готов к новому роману.

Стоит отметить, что после расставания с Жариковой пользователи Сети с новой силой начали обсуждать скорое примирение Алианы и Александра. Несмотря на то, что у них уже назначена дата разводе, некоторые поклонники уверены, что супруги еще могут сойтись.

Кроме того, буквально несколько часов назад появились слухи о том, что Гобозов закрутил роман с экс-участницей телестройки Анастасией Толстихиной, которая в периметре пыталась построить любовь с Евгением Масловым и Андреем Шабариным, но после неудачных попыток ушла за ворота в статусе одиночки.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:58
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