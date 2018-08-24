Александр Гобозов уверен, что по-настоящему его любит только мама
С тех пор, как экс-участники телепроекта «Дом-2» Александр Гобозов и Ольга Жарикова сообщили о своем расставании, прошло не так много времени. Однако молодой человек уже с уверенностью заявляет, что разочаровался в женщинах, которые постоянно его предают.
По словам Саши, из всех тех женщин, с которыми он пытался построить отношения, по-настоящему его любила и поддерживала в любой ситуации только мама.
Сейчас Гобозов с головой окунулся в работу и личной жизни не уделяет особого внимания и времени, ведь чувства к Оле у него еще остались и должно пройти какое-то время, чтоб он снова был готов к новому роману.
Стоит отметить, что после расставания с Жариковой пользователи Сети с новой силой начали обсуждать скорое примирение Алианы и Александра. Несмотря на то, что у них уже назначена дата разводе, некоторые поклонники уверены, что супруги еще могут сойтись.
Кроме того, буквально несколько часов назад появились слухи о том, что Гобозов закрутил роман с экс-участницей телестройки Анастасией Толстихиной, которая в периметре пыталась построить любовь с Евгением Масловым и Андреем Шабариным, но после неудачных попыток ушла за ворота в статусе одиночки.
По словам Саши, из всех тех женщин, с которыми он пытался построить отношения, по-настоящему его любила и поддерживала в любой ситуации только мама.
Сейчас Гобозов с головой окунулся в работу и личной жизни не уделяет особого внимания и времени, ведь чувства к Оле у него еще остались и должно пройти какое-то время, чтоб он снова был готов к новому роману.
Стоит отметить, что после расставания с Жариковой пользователи Сети с новой силой начали обсуждать скорое примирение Алианы и Александра. Несмотря на то, что у них уже назначена дата разводе, некоторые поклонники уверены, что супруги еще могут сойтись.
Кроме того, буквально несколько часов назад появились слухи о том, что Гобозов закрутил роман с экс-участницей телестройки Анастасией Толстихиной, которая в периметре пыталась построить любовь с Евгением Масловым и Андреем Шабариным, но после неудачных попыток ушла за ворота в статусе одиночки.