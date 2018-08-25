Иван Краско вступился за молодую супругу после сообщений о разводе

Иван Краско недавно во время интервью сообщил, что его жена несколько месяцев не проживает с ним, так как она отправилась в путешествие. По его словам, Наталья Шевель звонит ему изредка. Выяснилось, что дело все же идет к разводу, потому что девушка не хочет от него детей.Однако в последнем интервью российского артиста с журналистами он заговорил совсем иначе. Актер поведал, что они не планируют разводиться. По мнению Ивана Краско, распространять такие слухи выгодно тем, кто постоянно ищет “сенсации”. Впрочем, если Наталья Шевель примет решение расстаться с артистом, он препятствовать ей не намерен.