Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня продемонстрировала поклонникам, как выглядит без наращенных ресниц

«Ресницы должны раскрывать глаз, выглядеть довольно естественно, но при этом ярко. Здесь на фото один глаз закончен, а второй без ресниц. Я не люблю, когда ресницы выглядят как щетки, все одной длинны и толщины, а ещё очень важен изгиб ресниц, чтоб был эффект открытого глаза!», - заявила бывшая участница реалити-шоу у себя на страничке в соц.сети Инстаграм.

«Реснички красивые, сразу видно, что наращивал профессионал своего дела! Однако без ресниц тебе, Вик, намного лучше! Ты очень красивая, когда естественная! Без всего этого искусственного!», «Без наращенных ресничек невероятно красивая! Прям глаз не отвести!!! Красотка!», «Бонь, ты очень красивая! Без ресниц ты такая нежная! А твой образ сразу становится таким мягким. Откажись от искусственных этих ресниц! Мы тебя любим настоящую!», - продолжают активно писать преданные поклонники Виктории Бони в Сети.

Невзирая на то, что Виктория Боня не является полноправной участницей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» уже больше десяти лет, она по-прежнему считается одной из самых ярких и рейтинговых участниц телестройки.Ежедневно длинноволосая красавица старается радовать своим верных поклонников, размещая у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежие фотопубликации, видеозаписи и сториз, некоторые из которых просто-таки «взрываю» Интернет.Фанаты Виктории Бони уже давно привыкли к тому, что их любимица появляется перед ними при полном параде. В невероятных красивых и шикарных нарядах, а также с вечерним макияжем. Впрочем, как оказалось, все меняется. Знаменитость решила последовать на сегодняшний день модному тренду на естественную красоту.Стоит отметить, что в последнее время огромнейшее количество звезд принялись жить по принципу «полюби меня такой, какая я есть».Напомним, что примерно месяц назад бывшая участница одного из самых скандальных телепроектов России «Дом-2» решила напрочь отказаться от наращенных волос. Тогда поклонники Виктории Бони предположили, что совсем скоро их любимица избавиться и от искусственных ресниц.И вот на днях это случилось. Во всяком случае с одного века Виктория сняла наращенные ресницы, а сам результат продемонстрировала в личном микроблоге. Как бы там ни было, но по всей видимости Боня пока не готова навсегда отказаться от искусственной красоты.По словам экс-звезды «Дома-2», на сегодняшний день она еще не смогла прийти к тому, чтобы напрочь отказаться от «лисьего взгляда».Подчеркнем, что большому количеству пользователей Сети понравился тот глаз Виктории Бони, на котором нет наращенных ресниц.Заметим, что фанаты бывшей участницы «Дома-2» практически в один голос заявили, что знаменитости намного лучше без наращенных ресниц, а некоторые даже подметили, что Виктория Боня с естественной красотой выглядит даже более современно и стильно.