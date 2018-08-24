Сергей и Даша Пынзарь решают свои конфликты сразу, в этом и есть их секрет идеальных отношений

Многие поклонники пары удивляются, как за 8 лет брака герой реалити-шоу не только не расстались, но еще больше укрепили свой союз и научились мирно решать все возникающие проблемы. И недавно глава семейства раскрыл секрет идеальной семейной жизни.По словам молодого человека, у них с Дашей часто бывают ссоры и конфликты, но они пытаются решать их сразу, дабы не накапливать негатив.Стоит отметить, что еще в 2010 году, когда возлюбленные только начинали строить свои отношения, мало кто из зрителей мог поверить в то, что они станут идеальными мужем и женой, родителями и одними из самых рейтинговых участников за всю историю телестройки.Напомним, что сейчас Даша и Сергей воспитывают двоих прекрасных сыновей, развивают свой бизнес и потихоньку переезжают жить в Турцию. Поклонники за них очень рады и всегда с опасением читают слухи о том, которые, к их счастью, никогда не подтверждались.