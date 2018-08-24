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Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева с розовыми волосами и неоновыми ресницами «взорвала» Инстаграм

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева решила в очередной раз сменить свой образ.

Несмотря на то, что Алена Водонаева довольно давно не является участницей прославленной телестройки «Дом-2», за ее личной жизнью, а соответственно и социальными сетями, продолжают активно наблюдать многочисленные телезрители.

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева с розовыми волосами и неоновыми ресницами «взорвала» Инстаграм

Каждый день знаменитость радует преданных поклонников, обновляя личный инста-блог и наполняя его свежими фотографиями, видеороликами и сториз. Отметим, что практически каждая публикация Алены вызывает в Сети активное обсуждение среди фолловеров.

Несколько часов назад Водонаева решила опять напомнить верным фанатам о себе. Бывшая участница «Дома-2» опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм провокационную фотографию, на которой она запечатлена с новым имиджем. Отныне Алена блистает с розовыми локонами и неоновыми ресницами.

Нужно сказать, что свежий снимок Алены Водонаевой буквально «взорвал» социальную сеть. По словам преданных поклонников экс-звезды реалити-шоу, теперь их любимица напоминает им фрика. Некоторые фанаты даже заявили, что своим оригинальным имиджем знаменитость может сравниться с прославленной телеведущей телепроекта «Дом-2» и начинающей певицей Ольгой Бузовой.

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева с розовыми волосами и неоновыми ресницами «взорвала» Инстаграм

Заметим, что пользователей социальной сети Инстаграм очень удивил такой смелый поступок Алены Водонаевой настолько кардинально изменить свой образ.

Впрочем, не всем поклонникам знаменитости понравились розовые волосы и неоновые ресницы экс-звезды «Дома-2». В комментариях недоброжелатели телеведущей один за другим принялись активно критиковать Алену и ее решение столь смело сменить свой имидж.

«Водонаева, а в тебе хоть что-то свое осталось? Волосы не свои, ресницы не свои, грудь не своя..Что свое то?», «Я давно уже говорила, девушку из деревни можно вывезти, а вот деревню из девушки никогда!!! Алена Водонаева как раз такой случай!!!», «Водонаева, смирись ты уже наконец-таки, что молодость не вернуть! Ты уже старая дева! Каким бы ты цветом волосы не покрасила 36 лет, как было, так и будет! Лучше научись наслаждаться своим возрастом!!», - продолжают писать об Алене Водонаевой в социальных сетях.

Подчеркнем, что несмотря на огромнейшее количество нелицеприятных высказываний в адрес неожиданного преображения Алены Водонаевой, ее свежие фотографии, на которых знаменитость запечатлена в новом образе, набирают больше всего лайков и комментариев.

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева с розовыми волосами и неоновыми ресницами «взорвала» Инстаграм

Напомним, что несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что бывшая участница прославленного реалити-шоу «Дом-2» получила черепно-мозговую травму. По словам самой телеведущей, она упала на скользких ступеньках и сильно ударилась головой. А спас Алену от куда более серьезных последствий падения, как выяснилось, ее длинный маникюр.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:56
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