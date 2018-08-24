В Ярославле на ЮЗОД в массовом ДТП пострадали три человека
В Ярославле на ЮЗОД произошла серьезная массовая авария, в которой пострадали несколько человек. На месте была пробка.
От очевидцев стало известно, что грузовик пытался перестроиться в левый ряд, однако такой маневр привел к ДТП. Он зацепил автомобиль Mitsubishi, который выкинуло на полосу встречного движения. Далее он врезался с движущимся Volkswagen.
В результате массового ДТП на железнодорожном мосту пострадали три человека, а на месте образовалась пробка. Подробности произошедшего спецведомства не комментировали.
фото из соцсетей
От очевидцев стало известно, что грузовик пытался перестроиться в левый ряд, однако такой маневр привел к ДТП. Он зацепил автомобиль Mitsubishi, который выкинуло на полосу встречного движения. Далее он врезался с движущимся Volkswagen.
В результате массового ДТП на железнодорожном мосту пострадали три человека, а на месте образовалась пробка. Подробности произошедшего спецведомства не комментировали.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 12:12