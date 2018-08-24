В Ярославле на ЮЗОД в массовом ДТП пострадали три человека

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От очевидцев стало известно, что грузовик пытался перестроиться в левый ряд, однако такой маневр привел к ДТП. Он зацепил автомобиль Mitsubishi, который выкинуло на полосу встречного движения. Далее он врезался с движущимся Volkswagen.В результате массового ДТП на железнодорожном мосту пострадали три человека, а на месте образовалась пробка. Подробности произошедшего спецведомства не комментировали.