В Санкт-Петербурге пьяные девушки сорвали с Комитета финансов российский государственный флаг

Данное происшествие случилось в ночь на 24 августа в Адмиралтейском районе вблизи Комитета по финансам. На Вознесенском проспекте около административного здания отдыхала компания молодых людей. Она состояла преимущественно из девушек. Они все были в состоянии алкогольного опьянения. Жительницы Санкт-Петербурга в какой-то момент решили со шпиля снять государственный флаг.После нескольких неудачных попыток девушкам всё-таки удалось осуществить задуманное. После этого вандалы решили устроить фотосессию с флагом. Когда они заметили, что их снимают, хулиганки решили поспешно скрыться с места инцидента. При этом они прихватили с собой триколор.