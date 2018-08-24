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В Санкт-Петербурге пьяные девушки сорвали с Комитета финансов российский государственный флаг

Пьяные девушки в Санкт-Петербурге сорвали с Комитета финансов российский государственный флаг. Данный курьезный инцидент смогли снять на видео местные жители.

В Санкт-Петербурге пьяные девушки сорвали с Комитета финансов российский государственный флаг


Данное происшествие случилось в ночь на 24 августа в Адмиралтейском районе вблизи Комитета по финансам. На Вознесенском проспекте около административного здания отдыхала компания молодых людей. Она состояла преимущественно из девушек. Они все были в состоянии алкогольного опьянения. Жительницы Санкт-Петербурга в какой-то момент решили со шпиля снять государственный флаг.

После нескольких неудачных попыток девушкам всё-таки удалось осуществить задуманное. После этого вандалы решили устроить фотосессию с флагом. Когда они заметили, что их снимают, хулиганки решили поспешно скрыться с места инцидента. При этом они прихватили с собой триколор.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:30
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