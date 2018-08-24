Звезда «Реальных пацанов» Армен Бежанян потребовал от государства миллиард рублей

Артисту были выдвинуты обвинения в махинациях с землей. Кинозвезду приговорили к штрафу в размере 100 000 рублей. Через некоторое время суд все же оправдал звезду сериала «Реальные пацаны». По словам Армена Бежаняна, он мог от государства потребовать три миллиарда рублей, однако дело не в деньгах. Главное для кинозвезды, что общественность знает о его невиновности.Актер сообщил, что полученную сумму он намерен потратить на собственную команду КВН. Первое судебное заседание состоится в начале октября. Артист в шутку заявил, что приобретенный опыт он использует для роли в телесериале.