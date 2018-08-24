Звезда «Реальных пацанов» Армен Бежанян потребовал от государства миллиард рублей
Звезда «Реальных пацанов» Армен Бежанян потребовал от РФ компенсацию за моральный ущерб миллиард рублей. По словам актера, для него унизительно сдавать отпечатки пальцев, а также фотографироваться в профиль и анфас.
Артисту были выдвинуты обвинения в махинациях с землей. Кинозвезду приговорили к штрафу в размере 100 000 рублей. Через некоторое время суд все же оправдал звезду сериала «Реальные пацаны». По словам Армена Бежаняна, он мог от государства потребовать три миллиарда рублей, однако дело не в деньгах. Главное для кинозвезды, что общественность знает о его невиновности.
Актер сообщил, что полученную сумму он намерен потратить на собственную команду КВН. Первое судебное заседание состоится в начале октября. Артист в шутку заявил, что приобретенный опыт он использует для роли в телесериале.
Артисту были выдвинуты обвинения в махинациях с землей. Кинозвезду приговорили к штрафу в размере 100 000 рублей. Через некоторое время суд все же оправдал звезду сериала «Реальные пацаны». По словам Армена Бежаняна, он мог от государства потребовать три миллиарда рублей, однако дело не в деньгах. Главное для кинозвезды, что общественность знает о его невиновности.
Актер сообщил, что полученную сумму он намерен потратить на собственную команду КВН. Первое судебное заседание состоится в начале октября. Артист в шутку заявил, что приобретенный опыт он использует для роли в телесериале.