Причины пробуждения по ночам, когда стоит обратится к медикам
Многие люди по неизвестным причинам просыпаются по ночам. Конечно, это может быть неудобная поза, переедание на ночь или еще что-то, но этому могут способствовать и проблемы со здоровьем.
Издание "Дни24" составило список причин, почему человек просыпается по ночам. Некоторые могут показаться банальными и слишком очевидными, другие же напротив - неожиданные.
1. Ощущение чрезмерного тепла или холода - оптимальная температура для сна в комнате должна составлять от 18 до 22 градусов. Перед сном желательно остудить тело не сильно, и спать в пижаме возле горячей батареи тоже не стоит.
2. Ноктурия - заболевание, при котором сложно контролировать мочеиспускание. При этом человек не может долго спать, потмоу что пробуждается с желанием сходить в туалет. Если же нет ноктурии, то сон длится 7-9 часов. Если по этой причине за ночь человек часто просыпается, то стоит обратиться к медикам за помощью.
3. Старение организма - как известно с возрастом труднее заснуть и спать долго, без пробуждения. В этом помогают врачи и снотворное.
4. Алкоголь - он часто становится причиной тревожного сна и частого пробуждения. При употреблении спиртных напитков организм быстро засыпает, но не на долго. Перед сном не стоит употреблять более 1 бокала вина.
5. Апноэ - вызывает затрудненное дыхание во время сна. Организм, спасаясь от смерти во сне, дает импульс к пробуждению. Если при этом болит голова, сушит и жжет в груди, то надо срочно обращаться за медпомощью.
6. Депрессия - именно тревожность не дает быстро заснуть и долго спать. Перед сном надо успокаиваться и приводить мысли в порядок.
7. Синдром беспокойных ног - если при пробуждении у вас сильное желание шевелить ногами, то это признак обратиться к врачу за помощью.
8. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь - это расстройство пищеварения. Процессы переваривания пищи проходят не правильно, и человек просыпается от болей в пищеводе и тошноты. В данном случае также надо обратится к медикам, а также не употреблять пищу перед сном.
Стоит отметить, что если какие-то причины пробуждения у человека случались 1 или 2 раза, то это не признак беспокойства. Однако если ночами происходят частые пробуждения, то это уже проблема, с которой стоит посетить врача.
Издание "Дни24" составило список причин, почему человек просыпается по ночам. Некоторые могут показаться банальными и слишком очевидными, другие же напротив - неожиданные.
1. Ощущение чрезмерного тепла или холода - оптимальная температура для сна в комнате должна составлять от 18 до 22 градусов. Перед сном желательно остудить тело не сильно, и спать в пижаме возле горячей батареи тоже не стоит.
2. Ноктурия - заболевание, при котором сложно контролировать мочеиспускание. При этом человек не может долго спать, потмоу что пробуждается с желанием сходить в туалет. Если же нет ноктурии, то сон длится 7-9 часов. Если по этой причине за ночь человек часто просыпается, то стоит обратиться к медикам за помощью.
3. Старение организма - как известно с возрастом труднее заснуть и спать долго, без пробуждения. В этом помогают врачи и снотворное.
4. Алкоголь - он часто становится причиной тревожного сна и частого пробуждения. При употреблении спиртных напитков организм быстро засыпает, но не на долго. Перед сном не стоит употреблять более 1 бокала вина.
5. Апноэ - вызывает затрудненное дыхание во время сна. Организм, спасаясь от смерти во сне, дает импульс к пробуждению. Если при этом болит голова, сушит и жжет в груди, то надо срочно обращаться за медпомощью.
6. Депрессия - именно тревожность не дает быстро заснуть и долго спать. Перед сном надо успокаиваться и приводить мысли в порядок.
7. Синдром беспокойных ног - если при пробуждении у вас сильное желание шевелить ногами, то это признак обратиться к врачу за помощью.
8. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь - это расстройство пищеварения. Процессы переваривания пищи проходят не правильно, и человек просыпается от болей в пищеводе и тошноты. В данном случае также надо обратится к медикам, а также не употреблять пищу перед сном.
Стоит отметить, что если какие-то причины пробуждения у человека случались 1 или 2 раза, то это не признак беспокойства. Однако если ночами происходят частые пробуждения, то это уже проблема, с которой стоит посетить врача.
Общество / Авторские новости
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 10:33