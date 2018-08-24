Причины пробуждения по ночам, когда стоит обратится к медикам

Издание "Дни24" составило список причин, почему человек просыпается по ночам. Некоторые могут показаться банальными и слишком очевидными, другие же напротив - неожиданные.1. Ощущение чрезмерного тепла или холода - оптимальная температура для сна в комнате должна составлять от 18 до 22 градусов. Перед сном желательно остудить тело не сильно, и спать в пижаме возле горячей батареи тоже не стоит.2. Ноктурия - заболевание, при котором сложно контролировать мочеиспускание. При этом человек не может долго спать, потмоу что пробуждается с желанием сходить в туалет. Если же нет ноктурии, то сон длится 7-9 часов. Если по этой причине за ночь человек часто просыпается, то стоит обратиться к медикам за помощью.3. Старение организма - как известно с возрастом труднее заснуть и спать долго, без пробуждения. В этом помогают врачи и снотворное.4. Алкоголь - он часто становится причиной тревожного сна и частого пробуждения. При употреблении спиртных напитков организм быстро засыпает, но не на долго. Перед сном не стоит употреблять более 1 бокала вина.5. Апноэ - вызывает затрудненное дыхание во время сна. Организм, спасаясь от смерти во сне, дает импульс к пробуждению. Если при этом болит голова, сушит и жжет в груди, то надо срочно обращаться за медпомощью.6. Депрессия - именно тревожность не дает быстро заснуть и долго спать. Перед сном надо успокаиваться и приводить мысли в порядок.7. Синдром беспокойных ног - если при пробуждении у вас сильное желание шевелить ногами, то это признак обратиться к врачу за помощью.8. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь - это расстройство пищеварения. Процессы переваривания пищи проходят не правильно, и человек просыпается от болей в пищеводе и тошноты. В данном случае также надо обратится к медикам, а также не употреблять пищу перед сном.Стоит отметить, что если какие-то причины пробуждения у человека случались 1 или 2 раза, то это не признак беспокойства. Однако если ночами происходят частые пробуждения, то это уже проблема, с которой стоит посетить врача.