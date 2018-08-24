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В Сети появились снимки «экстремального» суперкара Lamborghini Aventador SVJ

В Сети появились фотографии «экстремального» суперкара Lamborghini Aventador SVJ. Снимки нового автомобиля опубликовал в своём Instagram-аккаунте официальный дилер итальянской марки в Великобритании HR Owen.

Судя по изображениям, сверхмощная модификация суперкара будет окрашена в эксклюзивный зелёный цвет. Отмечается, что автомобиль Lamborghini Aventador SVJ итальянские производители выпустят ограниченным тиражом. Особая модификация отличается агрессивным передним бампером, обновлённой оптикой, карбоновым спойлером сзади, а также целым комплексом активных аэродинамических элементов в виде переднего спойлера с управляемыми заслонками и антикрыла.

В Сети появились снимки «экстремального» суперкара Lamborghini Aventador SVJ


Согласно предварительной информации, в подкапотном пространстве суперкара Lamborghini Aventador SVJ будет установлен бензиновый двигатель V12 объёмом 6,5 литра производительностью 760 лошадиных сил. Официальная премьера «экстремальной» версии нового автомобиля состоится в ближайшее время.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 09:42
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