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Специалисты NASA разработали приложения для 3D-путешествий в космосе

Специалисты NASA разработали два приложения виртуальной реальности, позволяющие совершать 3D-путешествия в космосе, а так же делать селфи, пролетая между звездами созвездия Водолея или на фоне черных дыр и космических туманностей. Информация из публикаций EnGadget.

Приурочили выпуск Exoplanet Excursion к 15-летию запуска космического телескопа Spitzer. С его помощью астрофизики получили снимки туманностей Киля и Ориона, а также исследовали свет, исходящий от удаленных экзопланет. Новое приложение, позволяет пролететь через пространство планетарной системы TRAPPIST-1. Доступно оно только для использования с VR-гарнитурами HTC Vive и Oculus.
Специалисты NASA разработали приложения для 3D-путешествий в космосе


Второй сервис от НАСА – Selfies, позволит делать снимки в условиях виртуального скафандра на фоне Млечного пути и туманности Ориона. Все сделанные на Spitzer фоновые фотографии отмечаются в космическом агентстве. Доступно приложение для смартфонов на Android и iOS.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:10
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