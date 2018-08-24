Специалисты NASA разработали приложения для 3D-путешествий в космосе

Приурочили выпуск Exoplanet Excursion к 15-летию запуска космического телескопа Spitzer. С его помощью астрофизики получили снимки туманностей Киля и Ориона, а также исследовали свет, исходящий от удаленных экзопланет. Новое приложение, позволяет пролететь через пространство планетарной системы TRAPPIST-1. Доступно оно только для использования с VR-гарнитурами HTC Vive и Oculus.Второй сервис от НАСА – Selfies, позволит делать снимки в условиях виртуального скафандра на фоне Млечного пути и туманности Ориона. Все сделанные на Spitzer фоновые фотографии отмечаются в космическом агентстве. Доступно приложение для смартфонов на Android и iOS.